Крупнейший аэропорт Германии, Франкфурт-на-Майне, возобновил работу после перерыва из-за непогоды
Пассажиров просят проверять статус рейсов, поскольку ожидаются опоздания и изменения в расписании.
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Пассажиров просят проверять статус рейсов, поскольку ожидаются опоздания и изменения в расписании.
Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…
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