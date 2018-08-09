Жертвами авиаудара в Йемене стали 29 детей. Об этом сообщает международный комитет «Красного креста»
Еще несколько десятков человек, среди которых также есть дети, также получили ранения. Коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что авиаудар был направлен против повстанцев-хуситов, которые ранее запустили ракету.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014-го года.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 09 августа 2018 | 18:39
может это Су нанесли удар? ах да, нельзя же рядом со словами "убиты 29 детей" писать марку американских самолётов, чтобы не создавать связь между словами "убиты дети" и "американский" )))
молодцы пропагандисты! отличная работа
prade 09 августа 2018 | 19:34
olegleon: "чтобы не создавать связь между словами "убиты дети" и "американский"
Тут ассоциация не явная. С другой стороны слово "Пригожинский" сразу вызывает ассоциацию с троллем кремлевской пропаганды. В этом случае ассоциация, конечно, явная.
sergej17 09 августа 2018 | 19:38
olegleon: Вот ни в жисть не поверю, что ольгинский тролльчильник озаботился праведным гневом о погибших детях.
stebinmaku 09 августа 2018 | 18:39
Если этот "Красный крест" продолжит что-то вякать на друзей США, то на нём поставят крест, чёрный и жирный..
tks 09 августа 2018 | 18:40
В Йемене ещё когда СССР существовал, гражданская война была. Где Советы - там война незатухающая.
dmast79 09 августа 2018 | 18:48
tks: На Украине ещё до всякого СССР была постоянная война. Взял русский царь в 1654 году это недоразумение под свою опеку, но за 350 лет - ничего не изменилось, ушла русская власть - и Украина тут же погрузилась в Руину... а вы говорите Йемен, арабы, негры..
olegleon 09 августа 2018 | 18:50
tks: такого маразма даже от тебя не ожидал )))
kdv75 09 августа 2018 | 18:41
Вот не надо с Канадцами то так, не надо
max3446 09 августа 2018 | 19:12
Ну всё, гаагский трибунал, судить там всё руководство коалиции, начиная с Трампа
snikkersnepper 09 августа 2018 | 19:13
Конфликт в Йемене, продолжающийся с 2015 года унес больше жизней, чем конфликт на Донбассе, продолжающийся с 2014 года (хотя, конечно, верить официальным цифрам по Донбассу - себя не уважать). В стране открытая иностранная интервенция при участии даже таких государств как Колумбия, а также полноразмерная гуманитарная катастрофа.
При этом никаких вам Минских или Астанинских переговоров, никаких санкций, никаких беллингкэтов, никаких "яшарли", никакой выступающей в печати интеллигенции и никаких выступающих с заявлением рок-музыкантов. Всем по....
Вы будете продолжать настаивать, что вы не с...ки?