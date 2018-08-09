Жертвами авиаудара в Йемене стали 29 детей. Об этом сообщает международный комитет «Красного креста»

Еще несколько десятков человек, среди которых также есть дети, также получили ранения. Коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что авиаудар был направлен против повстанцев-хуситов, которые ранее запустили ракету.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014-го года.