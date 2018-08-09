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18:30, 09 августа 2018

Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что угрозы жизни Олега Сенцова в российской колонии нет

Об этом говорится в справке, которую ФСИН направила уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В справке отмечается, что Сенцов получает специальную терапию и принимает питательную смесь. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографию Олега Сенцова, датированную 9-м августа.
Сенцов держит голодовку с 14-го мая 2018-го года, требуя отпустить всех украинцев, которых удерживают в России.

Комментарии

26

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post_v 09 августа 2018 | 18:35

Москалькова посмотрела на фотографию с датой 09.08.2018...

да любой сейчас сделать фотографию с датой, например, 31.12.2018

с датой и временем в России может что угодно – три года назад родственники после концерта в Большом зале им.Чайковского успели доехать домой на Сокол ДО НАЧАЛА ПРЯМОЙ трансляции этого же концерта на канале "Культура"

prutkov100 09 августа 2018 | 18:41

А , Федеральная служба исполнения наказаний и лично москалькова не хочет попробовать присесть на "диету" в 82 дня и уж потом делать такие заявления ? Причем диетическое лечение проходить в соседней камере , для чистоты эксперимента .

dmast79 09 августа 2018 | 18:51

prutkov100: А разве Сенцова морят голодом ФСИН и Москалькова? Да и не собирались они никого взрывать в Крыму, в отличие от.

olegleon 09 августа 2018 | 18:41

post_v: "украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографию Олега Сенцова, датированную 9-м августа."
думаете украинская сторона подделала фото? может быть. вполне.

olegleon 09 августа 2018 | 18:35

слово "голодовка" должна быть в кавычках, т.к. это не голодовка, а её имитация

и вызвать сотрудников Книги рекордов Гиннесса для фиксации вскоре нового рекорда.

banyi3 09 августа 2018 | 18:37

olegleon: Тебя бы такими смесями кормили бесплатно, годами бы на работу не ходил )))

poluputing 09 августа 2018 | 18:58

olegleon: dmast79: не боитесь умереть от непроходимости, высокодуховные россиянцы? Пованивает отчётливо от вас нациками, подмойтесь

dmast79 09 августа 2018 | 19:09

poluputing: Нациками на Эхе если и воняет, то только с берегов Днепра!

sim202_ 09 августа 2018 | 19:28

dmast79:
Не, любезный.
Всякой тухлятиной с пригожинской кухни несет.
Осетринка ваша - всегда второй свежести...

moisha_sekilman 09 августа 2018 | 19:18

poluputing: ... а у тебя как обычно из заднего прохода торчит кусок сала так на всякий случай - вдруг тебе повезёи и тебя кто-нибудь отдручит в задний проход.
Слава украине, украинским пидарасам слава!

fresh_breeze 09 августа 2018 | 18:37

Сенцов-2034.

poluputing 09 августа 2018 | 19:00

fresh_breeze: banyi3: интересно, если его не станет, вы оргазмируете самопроизвольно или поможете друг дружке, великососсы

dmast79 09 августа 2018 | 19:23

poluputing: Радоваться никто точно не станет, как впрочем и сильно горевать.
А циники скажут - "нет человека, нет проблемы!". После чего все забудут.

fresh_breeze 09 августа 2018 | 19:30

poluputing:

Да он ещё тебя переживёт.
Одной уже "не стало", Савченко её фамилия.

(комментарий скрыт)

yralez 09 августа 2018 | 18:40

Не забили насмерть, значит угрозы жизни нет.

banyi3 09 августа 2018 | 18:42

Неприличное существо это сенцов, всех уже замурыжил. И взорвать толком не успел и подохнуть не хочет )

grazschdanin 09 августа 2018 | 18:48

Сенцов держит голодовку с 14-го мая 2018-го года
#
Представляю как круто это будет выглядеть 14 мая 2019 года. В принципе не так много то и осталось.

morganafata 09 августа 2018 | 18:51

С репутацией федеральной службы исполнения наказаний лучше просто молчать, а если есть офицерская честь, тогда Бог их простит, хотя после того, что я видела это полное дерьмо.

post_v 09 августа 2018 | 19:16

morganafata:
===========
кто-нибудь чего-нибудь слышал про "суд офицерской чести" в колонии в Ярославле после того, как 18 (!) сотрудников ФСИН поочередно избивали заключенного?

если такого суда не было, стало быть, и чести никакой нету

moisha_sekilman 09 августа 2018 | 19:22

morganafata: А что ты видела? Ихний фуй у себя во рту? Так это для тебя как чупа-чупс - пососала, пососала а потом пошла поссала.

max3446 09 августа 2018 | 18:56

дак террорист сенцов жрет в 3 горла, на таком лечебном голодании более 200 суток могут находиться. Мировое сообщество призывает арестовать его родственников, адвоката, уполномоченную по правам человека образования 404 (некогда Украина), деятель культуры которые письма врагам из НАТО пишут, а также эховских блохеров, по статье поддержка терроризм за их дичайшую ложь по поводу тяжелого состояния здровья терроризма!

ed10075 09 августа 2018 | 19:07

Генерал-майор по правам человека быстро разберется и накажет виновных правозащитников за то, что те препятствуют ей защищать права человека.

dmast79 09 августа 2018 | 19:14

ed10075: В принципе, логика есть. Надо понимать, что он (Сенцов) не под следствием, он - осуждённый террорист! Не слишком ли рьяно пытаются вытащить из-за решётки террориста? Нет ли тут и в самом деле, поддержки терроризма?

ua_bank 09 августа 2018 | 19:15

Когда ирландцы голодали в английской тюрьме Мейз, Киран Дохерти продержался 73 дня - это максимум. Мартин Хёрсон умер через 46 дней. Этот хохляцкий уродец уже 88 дней всем морочит голову и выглядит вполне упитанным. И не мудрено. ЭМ недоговаривает, оказывается этот голодовщик получает парентеральное (через жопу) питание, а также подкармливается питательной смесью Nutridrink по десять мерных ложек пять раз в сутки. Не удивительно, что выглядит Сенцов весьма упитанным, и рискну предположить, что такую "голодовку" он выдержит все 20 лет.
Кстати, как там здоровье Нади Савченко, что то все о ней забыли. Может стоит её поддержать вместе с Сенцовым?

moisha_sekilman 09 августа 2018 | 19:15

....шел 7300 день голодовки, Сенцову стало плохо от мысли, что ему завтра выходить с чистой совестью на свободу и он отказался выходить на свободу требую освободить в России всех педофилов и мужеловцев.

vincenttt 09 августа 2018 | 19:20

"настамнет"

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