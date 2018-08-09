В Дорогомиловском райсуде идет заседание по продлению ареста активистке «Нового величия» Анне Павликовой
Защита Павликовой просит не продлевать арест, под которым она находится с марта этого года. Судья Юлия Рудакова удалилась для принятия решения.
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Защита Павликовой просит не продлевать арест, под которым она находится с марта этого года. Судья Юлия Рудакова удалилась для принятия решения.
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Комментарии12
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olegleon 09 августа 2018 | 18:33
под домашний арест без интернета. а родителям наказать, чтобы вправили мозги или выпороли, если не вправятся.
shplint_05 09 августа 2018 | 18:59
Молоденькая идиотка решила поиграть в революцию. Теперь плачет и хочет к маме. Меньше надо было "Эхо Москвы" слушать.
putin_frend 09 августа 2018 | 19:50
olegleon: Получите 11.80 в кассе.
aneuman 09 августа 2018 | 18:41
Да, велика Россия, с бабами воевать. Позор моей Родине!
tks 09 августа 2018 | 18:42
Да здравствует путинский суд, самый гуманный суд в мире!!
grazschdanin 09 августа 2018 | 18:43
Либералы трындят о каком то новом величии террористов?!
poluputing 09 августа 2018 | 18:46
grazschdanin: старое величие как моль из мозгов великососсов не выведешь, только лоботомия вам поможет
tks 09 августа 2018 | 18:47
grazschdanin: Дядя, ты здесь либо дурак, либо провокатор.
grazschdanin 09 августа 2018 | 18:56
tks: Привет обезьянка, давно что то тебя не было.
poluputing 09 августа 2018 | 18:44
Страна выродков- людоедов. Бей своих. Даже баб, которые уже не нарожают. Какой там Сенцов - этнический русский. Не вспомним и про более 300 русских , томящихся в зинданах Лугандона.
bamashka 09 августа 2018 | 18:55
Эта судья уже себя проявила в деле Екишева. Откажет.
venq 09 августа 2018 | 19:14
процесс закрыли от федеральных каналов. стыдно, наверно, стало потому что. думаю, судья теперь отпустит.
жалко, что закрыли. такую возможность упустили простращать весь народ разом.
оппозиция бьется-бьется. но её как всегда мало кто слушает. только единицы пока напугались. :D
зы. запомните. стыд огромную силу имеет.