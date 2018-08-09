В Москве сегодня мыли памятник Пушкину

Год назад монумент прошел реставрацию, однако уход за ним должен быть постоянным, — подчеркивает химик-реставратор мастерской «Наследие» Нина Зайцева.

Одновременно Мосгорнаследие провело у памятника семинар для специалистов по уходу за городской скульптурой. Было отмечено, что и другие монументы будут мыть.