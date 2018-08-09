В Москве сегодня мыли памятник Пушкину
Год назад монумент прошел реставрацию, однако уход за ним должен быть постоянным, — подчеркивает химик-реставратор мастерской «Наследие» Нина Зайцева.
Одновременно Мосгорнаследие провело у памятника семинар для специалистов по уходу за городской скульптурой. Было отмечено, что и другие монументы будут мыть.
Комментарии1
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olegleon 09 августа 2018 | 18:27
опять мэрия шикует на деньги пенсионеров!!! доколе ?!