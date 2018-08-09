УЕФА запросил у греческой полиции информацию по инциденту с российскими журналистами, который произошел перед матчем 3-го Квалификационного раунда Лиги чемпионов. Несколько сотрудников российских СМИ написали, что подверглись нападению фанатов греческого клуба ПАОК. Некоторые подробности рассказал журналист издания «Спорт Экспресс» Дмитрий Зеленов.

Матч ПАОК-Спартак в Салониках завершился победой греческого клуба со счетом 3-2.