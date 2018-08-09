УЕФА запросил у греческой полиции информацию по инциденту с российскими журналистами
УЕФА запросил у греческой полиции информацию по инциденту с российскими журналистами, который произошел перед матчем 3-го Квалификационного раунда Лиги чемпионов. Несколько сотрудников российских СМИ написали, что подверглись нападению фанатов греческого клуба ПАОК. Некоторые подробности рассказал журналист издания «Спорт Экспресс» Дмитрий Зеленов.
Матч ПАОК-Спартак в Салониках завершился победой греческого клуба со счетом 3-2.
Комментарии3
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kdv75 09 августа 2018 | 18:31
Это сайт Эхо Москвы?
Журналюги из росеи сами виноваты
opiatnovyi63 09 августа 2018 | 18:52
Разве в России ещё остались журналисты?
seryj_wolk 09 августа 2018 | 18:55
Футбольные фанаты во всем мире ненормальные. Поэтому журналюгам надо было быть умнее и их не провоцировать. Так что получили заслуженно.