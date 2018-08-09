Нападающий сборной России Федор Смолов стал игроком «Локомотива»

Контракт рассчитан на 4 года.

Московский клуб объявил о приобретении 28-летнего форварда у «Краснодара». Об этом сообщается в официальном микроблоге железнодорожников в Twitter. Смолов которому в феврале исполнилось 28 лет, начинал карьеру в московском «Динамо», а также выступал на правах аренды за «Фейеноорд», «Анжи» и «Урал».

С 2015 года форвард играл за «Краснодар». Он провел в составе «быков» 101 матч, в которых забил 64 гола. Добавлю, что в двух последних сезонах Смолов неизменно становился лучшим бомбардиром Чемпионата России.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что «Локомотив» может заплатить за Смолова от € 10 до € 15 млн.

Добавлю, что сам футболист будет зарабатывать в новой команде более 3-х миллионов Евро в год.