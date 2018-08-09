Суд приговорил петербуржца Евгения Ефимова к пяти годам заключения и штрафу в 100 тысяч рублей
Его признали виновным в изготовлении взрывчатки для совершения теракта в Казанском соборе.
В начале заседания адвокат Александр Почуев попросил судью закрыть процесс для прессы. По его словам, во время допроса Евгения Ефимова могли раскрыться некие сведения, из-за которых пострадают близкие обвиняемого. В частности, матери молодого человека уже поступают угрозы. Это ходатайство судья Московского военного окружного суда Роман Кифоренко удовлетворил. А просьбу защитника закрыть и оглашение приговора отклонил.
В ходе заседания Ефимов признал свою вину и сказал, что раскаивается в содеянном. Как пишет РИА Новости, молодой человек извинился перед государством и Петербургом, а также сказал, что в колонии строго режима намерен готовиться к вступительным экзаменам в ВУЗ. У Ефимова было небольшое психологическое расстройство, поэтому он решился на преступление. Такое предположение Почуев высказал в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
По словам матери Евгения Ефимова Оксаны, ее сын только сейчас начал приходить в себя.
Как сообщали в ФСБ, Ефимов поддерживал запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ. Взрывчатку он хранил в арендованном контейнере. Теракт в Казанском соборе удалось предотвратить благодаря владельцу этого контейнера. Хозяина насторожил резкий химический запах, о чем он и сообщил правоохранителям.
Президент Владимир Путин ранее благодарил американские спецслужбы за то, что они помогли России предотвратить этот теракт в Казанском соборе.
Комментарии4
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olegleon 09 августа 2018 | 18:24
вот теперь хомяки зависнут. вроде как жертва режима, но ведь американцы помогли его поймать. значит поддерживать бомбиста нельзя. нельзя же на американцев лаять ))))
poluputing 09 августа 2018 | 18:51
olegleon: дык это вы висите на каждой ветке, хрен за вами успеешь. Хоть премируют, болезный? А чё перед пиндосами не расшаркиваетесь? Всё таки живой на ветке зависли?
olegleon 09 августа 2018 | 18:54
poluputing: ты скажи, а это жертва режима или нет?
viktorova 09 августа 2018 | 18:35
Американские спецслужбы владельцы контейнера???
И сдают его в аренду?
Ахренеть ...