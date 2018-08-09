В московском офисе «Открытой России» прошли обыски

Силовики изъяли пять коробок со старыми газетами и печатной продукцией, а также один ноутбук. Обыски связаны с делом «ЮКОСа».

В помещение «Открытой России» на улице 1905 года сегодня днем пришло несколько десятков силовиков. Сотрудники движения не сразу пустил внутрь оперативников. Позже они все же вошли в помещение. С чем связаны обыски, силовики не сообщили. Как рассказал координатор правозащитного проекта организации Полина Немировская, следственная группа заперлась изнутри. В офис отказались пустить и адвоката «Открытой России» Олега Елисеева. В эфире «Эха» он сообщил, что такое распоряжение сотрудникам росгвардии дал некий человек в гражданской одежде:

Адвокату Олегу Елисееву так и не дали ознакомиться с протоколом обыска и списком изъятых вещей. Позже в Следственном комитете сообщили, что обыски связаны с расследованием по так называемому «большому делу «ЮКОСа».

В последний раз обыски в «Открытой России» по этому делу прошли в октябре прошлого года, причем как минимум по 17 адресам – в основном в квартирах сотрудников. А две недели назад по этому же делу в Следственном комитете допросили пресс-секретаря движения.

«Открытую Россию» уже несколько раз обыскивали в рамках «дела ЮКОСа», по которому был осужден основатель движения Михаил Ходорковский. Срок следствия по этому делу в очередной раз продлили — теперь до сентября.