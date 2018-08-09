Сегодня значительно выросли официальные курсы доллара и евро
Американская валюта подорожала более чем на 2 с половиной рубля, а евро – на 3. Доллар на завтра – 66 рублей 29 копеек, а евро – 76,83. На фондовом рынке сегодня также произошел обвал. Все это связано с сообщениями о планах США ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей.
Ослабление рубля будет продолжаться. Такое мнение в эфире РБК высказал профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.
«Реакция рынка на новости о новых антироссийских санкций довольно закономерна. Однако реальные ущерб от санкций мы сможем оценить только спустя некоторое время, все будет зависеть от политики Трампа», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономический обозреватель Борис Грозовский.
По мнению Грозовского, одним из серьезных последствий нового санкционного пакета может стать отказ российских компаний от долларовых расчетов.
«Америка выдвигает России откровенно неприемлемые требования». Так официальный представитель МИДа Мария Захарова отреагировала сегодня на сообщения о подготовке новых санкций.
Иностранные союзники США будут сами решать, вводить ли дополнительные санкции против России, — отметили сегодня в Госдепартаменте.
«Вашингтон пытается сделать Россию государством-изгоем», — такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
По словам Лукьянова, давление на Россию будет только усиливаться.
В обменных пунктах сегодня утром доллар продавали по 69 рублей, а евро даже по 80.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
grablu_rossiu 09 августа 2018 | 18:05
От чего у ваты должно быть в голове короткое замыкание: как же так, ведь наш же царь ихнего царя в Хельскинки перепацанил, а кто же тогда санкции опять вводит?!
kukrynx 09 августа 2018 | 18:14
grablu_rossiu: щас явятся номерные недоумки и разрулят.
Типа санкции нам во благо...
jetsam 09 августа 2018 | 18:11
@может стать отказ российских компаний от долларовых расчетов. @
в юанях будут? а как же обвал юаня :) ?
в евро? а там и евро под вопросом станет...
в деревянных ? так на кору дуба много не купишь.... а валежник - вообще бесплатный.
sg95 09 августа 2018 | 18:13
Забавные животные эти ваши хаокеанские хозяева, гомячки. Единственная страна применившая ЯО. Единственная страна после ПМВ применившая ХО в ходе боевых действий во Вьетнаме. Единственная страна применяющая обедненное ЯО в настоящее время в ходе своих агрессий. И эти пидарасы пытаются кого то в чем то голословно обвинять.
А вы, ублюдки пушистые, подвизгиваете им с удовольствием, в надежде на новую подачку. Пинком под хвост вам подадут, иуды сраные..
morganafata 09 августа 2018 | 18:17
C долларом и евро всё нормально, это рубль опять грохнулся.
testmeter 09 августа 2018 | 18:20
«Вашингтон пытается сделать Россию государством-изгоем» ///
Вашингтон только пытается, а Кремль успешно это с Россией делает