Сегодня значительно выросли официальные курсы доллара и евро

Американская валюта подорожала более чем на 2 с половиной рубля, а евро – на 3. Доллар на завтра – 66 рублей 29 копеек, а евро – 76,83. На фондовом рынке сегодня также произошел обвал. Все это связано с сообщениями о планах США ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей.

Ослабление рубля будет продолжаться. Такое мнение в эфире РБК высказал профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.

«Реакция рынка на новости о новых антироссийских санкций довольно закономерна. Однако реальные ущерб от санкций мы сможем оценить только спустя некоторое время, все будет зависеть от политики Трампа», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономический обозреватель Борис Грозовский.

По мнению Грозовского, одним из серьезных последствий нового санкционного пакета может стать отказ российских компаний от долларовых расчетов.

«Америка выдвигает России откровенно неприемлемые требования». Так официальный представитель МИДа Мария Захарова отреагировала сегодня на сообщения о подготовке новых санкций.

Иностранные союзники США будут сами решать, вводить ли дополнительные санкции против России, — отметили сегодня в Госдепартаменте.

«Вашингтон пытается сделать Россию государством-изгоем», — такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По словам Лукьянова, давление на Россию будет только усиливаться.

В обменных пунктах сегодня утром доллар продавали по 69 рублей, а евро даже по 80.