Z Архив новостей новости
5 6 6 925
18:05, 09 августа 2018

Сегодня значительно выросли официальные курсы доллара и евро

Американская валюта подорожала более чем на 2 с половиной рубля, а евро – на 3. Доллар на завтра – 66 рублей 29 копеек, а евро – 76,83. На фондовом рынке сегодня также произошел обвал. Все это связано с сообщениями о планах США ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей.
Ослабление рубля будет продолжаться. Такое мнение в эфире РБК высказал профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.

«Реакция рынка на новости о новых антироссийских санкций довольно закономерна. Однако реальные ущерб от санкций мы сможем оценить только спустя некоторое время, все будет зависеть от политики Трампа», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономический обозреватель Борис Грозовский.

По мнению Грозовского, одним из серьезных последствий нового санкционного пакета может стать отказ российских компаний от долларовых расчетов.

«Америка выдвигает России откровенно неприемлемые требования». Так официальный представитель МИДа Мария Захарова отреагировала сегодня на сообщения о подготовке новых санкций.

Иностранные союзники США будут сами решать, вводить ли дополнительные санкции против России, — отметили сегодня в Госдепартаменте.

«Вашингтон пытается сделать Россию государством-изгоем», — такое мнение «Эху Москвы» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По словам Лукьянова, давление на Россию будет только усиливаться.

В обменных пунктах сегодня утром доллар продавали по 69 рублей, а евро даже по 80.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

grablu_rossiu 09 августа 2018 | 18:05

От чего у ваты должно быть в голове короткое замыкание: как же так, ведь наш же царь ихнего царя в Хельскинки перепацанил, а кто же тогда санкции опять вводит?!

kukrynx 09 августа 2018 | 18:14

grablu_rossiu: щас явятся номерные недоумки и разрулят.
Типа санкции нам во благо...

jetsam 09 августа 2018 | 18:11

@может стать отказ российских компаний от долларовых расчетов. @
в юанях будут? а как же обвал юаня :) ?
в евро? а там и евро под вопросом станет...

в деревянных ? так на кору дуба много не купишь.... а валежник - вообще бесплатный.

sg95 09 августа 2018 | 18:13

Забавные животные эти ваши хаокеанские хозяева, гомячки. Единственная страна применившая ЯО. Единственная страна после ПМВ применившая ХО в ходе боевых действий во Вьетнаме. Единственная страна применяющая обедненное ЯО в настоящее время в ходе своих агрессий. И эти пидарасы пытаются кого то в чем то голословно обвинять.
А вы, ублюдки пушистые, подвизгиваете им с удовольствием, в надежде на новую подачку. Пинком под хвост вам подадут, иуды сраные..

morganafata 09 августа 2018 | 18:17

C долларом и евро всё нормально, это рубль опять грохнулся.

testmeter 09 августа 2018 | 18:20

«Вашингтон пытается сделать Россию государством-изгоем» ///
Вашингтон только пытается, а Кремль успешно это с Россией делает

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 534 6 7294 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6555 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Российский рубль упал до нового минимума На сегодняшних торгах в Москве доллар стоит более 66 рублей, евро – 77 рублей…

5 76 6 5723
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 237 6 19630 08:54
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 100 6 8391 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 109 6 10396 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 169 6 18264 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Новости

Лукьянов: Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики Политолог проводит параллели с Ираком..

5 50 6 5194
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 111 6 12834 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 283 6 35548 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 60 6 7690 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи
Новости

Госдепартамент США с 22 августа вводит новые санкции Американские власти пришли к выводу, что Россия стоит за отравлением Скрипалей в британском Солсбери…

5 36 6 5049
Новости

США объявили о введении новых санкций против России Из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей…

5 43 6 6268
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 49 6 7200 06:52
Kмосква, мнения
Новости

Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции В посольстве подчеркивают, что санкции вводятся «под надуманным предлогом»...

5 44 6 6562
Голосование
Существует ли картинка или надпись, за которую человек заслуживает тюрьмы?
5 37 6 5636 07.08

Популярное за неделю

Новости

Власти США с 22 августа вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей Одновременно Россия должна выполнить ряд условий в течение трех месяцев…

5 46 6 16526
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 152 6 143262 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 67 6 10238 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 4 6 395509 14:08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 204 6 167795 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7171208
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3604630

Сегодня в эфире