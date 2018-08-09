На Украине из-за угроз отменили выступление лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич...

О том, что встреча с читателями не состоится, стало известно за несколько часов до ее начала.

За 4 часа до начала выступления в Одессе Светлану Алексиевич внесли в базу данных «Миротворец», который, как утверждают его создатели, занимается исследованием преступлений против основ национальной безопасности Украины. На сайте указали, что это сделано из-за «пропаганды, которая нацелена на разжигание межнациональной розни, и манипулирования общественно значимой информацией». Поводом стали слова Нобелевского лауреата о преследовании и расстрелах евреев со стороны украинцев в годы Великой Отечественной войны, которые прозвучали в Бруклинской библиотеке два года назад.

Вскоре Алексиевич удалили из списка «Миротворца», однако к тому моменту новость уже стали широко обсуждать. В итоге организаторы – «Зеленый театр» посчитали неправильным подвергать спикера и аудиторию опасности, а писательница решила, что выступать в такой атмосфере ей будет некомфортно. Однако, как рассказала «Эху Москвы» Светлана Алексиевич лично ей с угрозами не звонили, с проблемами пришлось столкнуться организаторам.

По словам нобелевского лауреата, людям не стоит бояться прошлого своей страны и остро реагировать, когда кто-то затрагивает исторические темы в публичном пространстве. Светлана Алексиевич отметила, что у нее нет конфликта с Украиной, она любит страну и готова через какое-то время все же провести там свое выступление.

Для посетителей выступление писательницы прошло бы бесплатно. Спонсорам вернут сделанные пожертвования.

«Светлана Алексиевич все равно должна была выступить и не бояться тех, кого она в свое время поддержала», — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Захар Прилепин.

Прилепин сказал, что его смешит попадание в базу «Миротворец» Светланы Алексиевич.

Ситуация с Алексиевич в очередной раз доказала, что оголтелый патриотизм приносит обществу много вреда, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Шендерович.

Однако Шендерович отметил, что на Украине ситуация с такого рода патриотами пока не настолько запущена, как в России.