Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить судьбу режиссера Олега Сенцова с Владимиром Путиным

Об этом сообщил сегодня вечером Елисейский дворец. Ранее стало известно, что российские деятели культуры обратились к лидеру Франции с просьбой спасти украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 88 дней голодает в российской колонии. В своем письме они просят его лично вмешаться в происходящее.

«Сегодня Олег Сенцов находится между смертью и жизнью, но Ваше влияние и Ваша верность принципам прав человека дают нам надежду», — пишут Эманюэлю Макрону российские деятели культуры. Газета «Монд», цитирующая выдержки из этого обращения, упоминает среди подписантов, в частности, кинорежиссера Андрея Звягинцева и писателя Людмилу Улицкую.

Оба хорошо известны французским интеллектуалам: Звягинцев в том или ином качестве теперь постоянно присутствует на Каннском кинофестивале, а Улицкая -, пожалуй, самый переводимый на французский язык современный российский романист. В качестве конкретной меры авторы письма предлагают президенту Франции добиться, чтобы медики «Красного креста» смогли посетить Сенцова в лабытнангской колонии. Сообщившая о письме Макрону леволиберальная «Монд» посвящает сегодня ситуации вокруг Сенцова и свою редакционную статью. В тексте, озаглавленном «Срочно на помощь Олегу Сенцову», издание называет действия российских властей «недопустимыми» и присоединяется к призывам Улицкой и Звягинцева, заявляя, что французский президент и другие европейские лидеры должны сделать все от них зависящее для освобождения украинского режиссера.

Ранее в ходе своих встреч с Владимиром Путиным Эмманюэль Макрон дважды касался ситуации вокруг Сенцова. Глава Пятой республики, в частности, предлагал отправить режиссера на лечение во Францию, либо просил у Путина разрешения прислать французских медиков в Россию. Однако пока никакого ответа не получил.

Письмо матери Олега Сенцова с просьбой о помиловании поступило в Кремль. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сам Владимир Путин говорил, что считает обоснованными обвинения в адрес Олега Сенцова.



Адвокат Олега Сенцова Наташа Добрева, представляющая его интересы в Европейском суде, просит перевести своего подзащитного в одну из больниц Крыма. В интервью «Эху Москвы» она сказала, что уже направила запрос властям.

По словам Добревой, в колонии Сенцову не могут оказать необходимую помощь.

Украинца вряд ли переведут в крымскую больницу, однако есть варианты, при которых он получит необходимую помощь, — считает глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

По словам Федотова, президентский совет постоянно говорит о необходимости обмена заключенными между Россией и Украиной.

Власти не дадут Олегу Сенцову умереть в колонии, — так утверждают руководители ФСИН. Об этом «Эху Москвы» рассказала сенатор Людмила Нарусова.

Нарусова отметила, что судьба Сенцова полностью зависит от решения властей.

Зарубежные СМИ, пишущие об Олеге Сенцове, отмечают, что сообщения российских властей коренным образом противоречат тому, что говорят о состоянии кинорежиссера его родственники и адвокат.

Би-Би-Си цитирует сегодня Фейсбук сестры Олега Сенцова, которая говорит, что он почти не встает и чувствует, что, цитата, «конец близок». Абзацем ниже сайт радиостанции приводит слова пресс-секретаря уполномоченного по правам человека Российской Федерации, который характеризует состояние Сенцова как, снова цитата, «относительно стабильное». Здесь же приводятся свидетельства адвоката осужденного, навестившего его в тюрьме, которые полностью совпадают с оценками сестры заключенного под стражу и держащего голодовку режиссера. Дмитрий Динзе также сообщает, что за почти три месяца голодовки Олег Сенцов потерял в весе более 30 килограммов.

Издание APNews, опять же со слов сестры Олега Натальи Каплан, передает, что её брат последнее время не получает никаких писем и находится, цитата, в «информационном вакууме». Украинское Громадски ТВ также передает слова адвоката Динзе о том, что Сенцов отказался от перевода в городскую больницу, поскольку он настолько слаб, что может не выдержать переезда.

Другое украинское издание КиевПост отмечает, что с самого начала голодовки дела Олега Сенцова и присоединившегося к нему Александра Кольченко находятся под особым контролем министерства иностранных дел Украины. За годы военного и дипломатического конфликта между двумя странами ведомство направило Москве более трехсот посланий с требованием соблюдать права человека и освободить украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах. 9 из них за это время удалось освободить и вернуть на родину, пишет КиевПост.

Профильное издание Screen Daily сообщает, что до самого последнего времени, находясь тюрьме, Олег Сенцов не переставал работать над сценарием кинопроекта под названием «Номера», который уже в начале следующего года должен быть представлен на Одесском международном кинофестивале. Действие картины, по словам её украинского продюсера, происходит в воображаемом утопическом мире и, цитата, «четко изображает тот режим, который отнял у режиссера свободу и незаконно его удерживает».

Фильм по сценарию Олега Сенцова финансируют Украина и Польша.