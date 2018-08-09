Городской суд Серпухова снял с выборов главы Серпуховского района жену Александра Шестуна
Юлия Шестун рассказала, что Интерфаксу, что была проведена дополнительная проверка подписей по заявлению одного из ее конкурентов на выборах. Несколько из них были признаны недействительными.
Нынешний глава района Александр Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Сам он называет свое дело сфабрикованным и заказным.
Комментарии7
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danko1 09 августа 2018 | 17:40
Что посадить в тюрьму, что снять с выборов, при беззаконии, установленном Путиным, можно любого.
novyrusic 09 августа 2018 | 17:59
danko1: милостиво еще поступили.
Просто сняли с выборов, а могли и посадить за подделку подписей.
Ненадолго, на пару годков.
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 17:44
У Шестунов-Пистунов семейная преемственность занимать кресло мэра и доить население взятками.
poluputing 09 августа 2018 | 18:17
moisha_sekilman: и вообще эти Шестуны- бандеровцы. Ввести зелёных человечков в район для защиты населения
borhudarov 09 августа 2018 | 17:44
Правильно, и сама она ненастоящая.
nikolaitschi 09 августа 2018 | 18:01
Трусы проклятые! Вот и кончились выборы в России...
a_m_59 09 августа 2018 | 18:21
Интересно, хоть когда-нибудь снимали с выборов кандидата от единой россии...