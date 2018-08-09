Городской суд Серпухова снял с выборов главы Серпуховского района жену Александра Шестуна

Юлия Шестун рассказала, что Интерфаксу, что была проведена дополнительная проверка подписей по заявлению одного из ее конкурентов на выборах. Несколько из них были признаны недействительными.

Нынешний глава района Александр Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Сам он называет свое дело сфабрикованным и заказным.