Крупнейший аэропорт ФРГ, Франкфурт-на-Майне, приостановил работу из-за непогоды
Крупнейший аэропорт ФРГ, Франкфурт-на-Майне, приостановил работу из-за непогоды. Оформление пассажиров не производится, — сообщает агентство ТАСС. Согласно онлайн-табло аэропорта из Франкфурта-на-Майне в течение этого вечера должны вылететь 5 рейсов в Москву и два в Санкт-Петербурга. Кроме того, ожидаются 4 рейса из российской столицы. Их статус не указан.
Комментарии1
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olegleon 09 августа 2018 | 17:45
для кого эта новость? для нищих россиян? так они не могут, если верить статьям на Эхе, позволить себе полететь в Германию. для чиновников и депутатов? вроде как это не аудитория Эха. для профессиональных либерастов? это да. эти могут ))