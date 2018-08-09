Крупнейший аэропорт ФРГ, Франкфурт-на-Майне, приостановил работу из-за непогоды. Оформление пассажиров не производится, — сообщает агентство ТАСС. Согласно онлайн-табло аэропорта из Франкфурта-на-Майне в течение этого вечера должны вылететь 5 рейсов в Москву и два в Санкт-Петербурга. Кроме того, ожидаются 4 рейса из российской столицы. Их статус не указан.