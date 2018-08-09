Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет выезда из страны. Как утверждается в Твиттере группы, Алехина нашла способ выехать и в настоящие момент летит в Эдинбург.

Ранее в аэропорту «Домодедово» Алехиной не дали пересечь границу. Запрет на выезд был наложен судебным приставом за уклонении активистки от наказания в виде обязательных работ.