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17:30, 09 августа 2018

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию, несмотря на запрет выезда из страны. Как утверждается в Твиттере группы, Алехина нашла способ выехать и в настоящие момент летит в Эдинбург.
Ранее в аэропорту «Домодедово» Алехиной не дали пересечь границу. Запрет на выезд был наложен судебным приставом за уклонении активистки от наказания в виде обязательных работ.

Комментарии

40

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sokal123 09 августа 2018 | 17:35

Доброй дороги тебе ,Мария .

dmast79 09 августа 2018 | 17:41

sokal123: И от властей Британии - флакончик Новичка в подарок!

fig_vvam 09 августа 2018 | 17:48

dmast79: не получится, димон, из России теперь доставить не удастся.
Англичане контроль ужесточили. .
Вон как самолет досматривали, посольство российское в Лондоне до истерики довели.

patrikk_1 09 августа 2018 | 17:54

Как утверждается в Твиттере группы, Алехина нашла способ выехать и в настоящие момент летит в Эдинбург...

Точно как бешеная свиноматка. Если свиноматка готова к случке, то её бесполезно удерживать в свинарнике, потому что она всё-равно найдёт способ сбежать.

irinakingsize1 09 августа 2018 | 18:08

patrikk_1: Так бывает, когда в своем свинарнике одни импотенты

polikarpich 09 августа 2018 | 18:09

patrikk_1: Ты, когда свои вот эти злобные "шедевры" пишешь, задний проход не чешешь и ногти не грызёшь на нервяке? Смотри, а то прыщей ещё прибавится на нервной почве.

dmast79 09 августа 2018 | 17:55

fig_vvam: "Контроль ужесточили"... а хорошо сработавшую провокацию - почему бы не повторить?
Только теперь не Новичок, а "грязная бомба" - как казус белли с Россией. Анличане (обычные граждане) давно не контролируют свои власти, а власти Британии ничего не могут противопоставить приказам из Вашингтона. Так что будет нужно - будет и Новичок, и Гриб-боровичок!

novyrusic 09 августа 2018 | 18:05

dmast79: Нет, все-таки кремлины стали осторожнее, уже пару раз попались.
Так что эту провокацию нельзя считать хорпошо сработавшей.
Наоборот, работа бывла неквалифицированная и все исполнители многогратно засветились на видеокамерах: при прилете, в Солсбери и при вылете.
Про них известно все: имена, должности, звания, место службы.
Видать и кроты в ГРУ подсуетились.

да, они халтурят, а мы все платить должны, доллар чай уже 66 р, да?.

dmast79 09 августа 2018 | 18:18

novyrusic: Кремлины попались - ещё бы, флакончик с Новичком был из-под одеколона Красная Москва!
Такая тупая постановка и была рассчитана на дебилов, которым сразу "известно всё".

shplint_05 09 августа 2018 | 17:55

Попутный ветер в жопу дует.

novyrusic 09 августа 2018 | 18:14

shplint_05: Ты особо не нагибайся, а то не толь ко ветер тебе вдует.
Коллеги у тебя такие, не зевай. Вчера тут один патрик жаловался, что прямо на Савушкина и вдули. наклонился только сотню с пола подобрать.\
Да не долларов, а рублей, что обидно ему было.

polikarpich 09 августа 2018 | 18:19

novyrusic: Да не, Шплинт-ноль-пятый других любит. Поэкзотичней и погорячей, с другого региона. Прямо течёт сразу от одних мыслей и фантазий.

dmast79 09 августа 2018 | 18:21

novyrusic: Ещё один с гей-форума. Ребята, как ещё вы не нашли друг друга? - где-то тут ещё один заднеприводной мечется в поисках партнёра ))

aleko_1 Александр Королев 09 августа 2018 | 18:09

sokal123: Правильно. Заработала статус беженца- и вперед. Не фига там делать.

cattt 09 августа 2018 | 17:36

Ай да Маша - радость наша, показала кукишь гебистам.

moisha_sekilman 09 августа 2018 | 17:40

.... летит в Эдинбург по распространению опытом закладывания мороженных кур в *изду.
Шотландцы будут рады перенять опыт российской "активистки" и ждут её с нетерпением.

novyrusic 09 августа 2018 | 17:52

moisha_sekilman: тебе уже заложили, подруга? Ну и как, подмораживает твой сифилис, подруга? Что, говоришь, тебе в рот ее надо закладывать?
Ну попроси.

olegleon 09 августа 2018 | 17:42

так кто тут про 37-й год рассказывал? власть даже границы уже не контролирует. а идиоты всё про "тотальный контроль" сказки рассказывают.

bike_nty 09 августа 2018 | 17:50

olegleon: Это не от желания/нежелания происходит, а просто от медианного уровня способностей. Хотели б в рай, да мозги не пущают.

whocares 09 августа 2018 | 17:59

olegleon: Пограничника, пропустившего ее, наверное, с работы выгонят.

olegleon 09 августа 2018 | 18:02

whocares: Вы серьёзно считаете, что она через погранпереход покинула Россию?

koshkairina 09 августа 2018 | 17:42

Умничка. Надеюсь, независимо от этой информации, она в итоге полетит в какую-нибудь другую страну, где не так вольготно чувствуют себя чекисты с длинными руками.

dmast79 09 августа 2018 | 17:49

koshkairina: Лучше посмотрим, как эта "умничка" там на хлеб себе заработает - если возьмётся за старое, что она и в России делала - то быстренько окажется в компании Павленского. Мое ИМХО - скоро втихомолку приедет обратно, на последние фунты заработанные в портовом кабаке нехитрым способом. И на Эхо об этом будет полная тишина... )))

viktorova 09 августа 2018 | 17:54

твоё ИМХО тебя обманывает.

dmast79 09 августа 2018 | 17:58

viktorova: С чего бы? Есть примеры когда извращенец или псих, меняя страну пребывания - вылечивался бы и превращался в "высокоразвитую психическую личность" ??

mamiluk 09 августа 2018 | 17:43

можно порадоваться за всех, кто смог покинуть "путинскую помойку" во время.

sg95 09 августа 2018 | 17:45

На одну шлюху стало меньше в России, а там даже не заметят среди поголовного количества блядей и пидаров

alladinov 09 августа 2018 | 17:53

sg95:

Пассивненький, хочешь опять взять у меня за щеку с проглотом? Зубы почисти!

dmast79 09 августа 2018 | 18:02

alladinov: Опять гей-форум с Эхом перепутал!

sg95 09 августа 2018 | 18:08

alladinov:






















Ты, животное, сайтом ошибся. У вас, пидорасов, свои какие то гей-тусовки есть. Хотя и на эхо вас тянет как мух на нговно. Видимо запах привычный... Сгинь, дырявое уеюище

polikarpich 09 августа 2018 | 18:12

sg95: А ты, конечно же, Дыртаньян и в белом, да?
:-)))

epynda 09 августа 2018 | 17:48

Через некоторое время, ей придётся подумать о источнике средств существования.....
В своё время, более известные и даже знаменитые люди, с этим столкнулись и те, кто не смог адаптироваться, сначала пожили в нищете, а некоторые вернулись назад....

opponent70 09 августа 2018 | 17:50

Приятная новость... Побольше бы таких щелчков по носу режима...

dmast79 09 августа 2018 | 18:05

opponent70: Ещё один клоп сбежал почуяв запах дуста!

sir_sar 09 августа 2018 | 17:52

Один активист уже почувствовал на своей дырявой машонке все прелести западной демократии.

sir_sar 09 августа 2018 | 17:52

Один активист уже почувствовал на своей дырявой машонке все прелести западной демократии.

forum_participant 09 августа 2018 | 17:53

Ещё один мотылек полетел на огонь..

kostalapin61 09 августа 2018 | 17:53

Пишут в чумадане улетела...

yralez 09 августа 2018 | 18:03

Прощай немытая Россия
страна голодных и рабов
и вы, мундиры голубые
и ты, покорный им народ.

irinakingsize1 09 августа 2018 | 18:17

У Маши хороший вкус. Обожаю Эдинбург(старый город). Как в средневековье сразу попадаешь. Люди добрые, спокойные.Я даже не помню, видела ли когда там полицию-настолько все миролюбиво. Зато свободно заходила в парламент, послушать о чем гутарят местные бонзы. Тоже все чинно и благородно.
Пусть человек поживет в нормальной обстановке.
Портянки не клацайте зубами-вы тут еще не весь валежник сожрали.

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