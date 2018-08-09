Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом официально сообщил Елисейский дворец, — передает агентство Рейтер.

Тем временем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал срочно освободить Сенцова и выразил встревоженность из-за ухудшения его здоровья.

Напомним, Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. Он отбывает 20-летнее заключение по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.