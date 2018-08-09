Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом официально сообщил Елисейский дворец, — передает агентство Рейтер.
Тем временем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал срочно освободить Сенцова и выразил встревоженность из-за ухудшения его здоровья.
Напомним, Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. Он отбывает 20-летнее заключение по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.
Комментарии45
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dwon 09 августа 2018 | 17:13
Президент Франции Франсуа Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
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Он вроде не Франсуа. Франсуа это вроде Путин. Или Медведев.
banyi3 09 августа 2018 | 17:15
dwon: Она вроде Эмануэль ? ))))
olegleon 09 августа 2018 | 17:18
banyi3: это для тебя он Эммануэль. а для Эха Москвы он Франсуа! или ты считаешь, что такое СМИ может врать? ))))
ostapbey 09 августа 2018 | 17:23
olegleon: не Эманнуель????
А как, по твоему, зовут подругу жизни Путина до одра??
Как первую леди в очереди даже??
olegleon 09 августа 2018 | 17:29
ostapbey: вот вся подлость сотрудников Эха. обделались, неправильно написав имя президента Франции и втихаря поменяли, типа "а ничего не было. а ты докажи, что мы написали Франсуа". либеральная честность )))
splin2 09 августа 2018 | 18:00
olegleon: а ты докажи, это не мы//
В конце-концов. через полтора месяца после отправки, Путин нашел письмо матери Сенцова, датированное 22 июня.
Видимо, здоровье Сенцова настолько плохо, что даже у Путина зачесался гондурас.)))
ninapa 09 августа 2018 | 17:28
olegleon: olegleon: не замайте самое демократическое и самое информированное СМИ всех времён и народов! Пардон, вроде, одного времени и одного народа... ну да ладно... ))
fig_vvam 09 августа 2018 | 17:26
banyi3: Ты зачем так про Димона говоришь?
Димона она и есть Димона верная подруга.
какая там Эмануэль, Путин не изменяет, он только разводится
tchizik 09 августа 2018 | 18:00
banyi3: Эмануил
romashka__ 09 августа 2018 | 17:15
Олега Сенцова надо освободить немедленно.
olegleon 09 августа 2018 | 17:20
romashka__: только его или всех осуждённых преступников?
fig_vvam 09 августа 2018 | 17:33
olegleon: Не одного Сенцова, а именно ВСЕХ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕННЫХ.
Причем этот разговор делаете Путина ЛИЧНО ответственным за жизнь Сенцова.
ninapa 09 августа 2018 | 17:23
romashka__: аха, и направить в психушку. Хорошо ещё, что не Наполеоном это чмо представляется, а всего-лишь "режиссёром". Он такой же "режиссёр", как Савченко - "лётчица"! ))))))
pusin_patriot 09 августа 2018 | 17:28
ninapa: Если Савченко у вас не "летчица" до ржаки в коленках, чего её тут судили то тогда? Так просто, для телевизора?
Вы бы определились с вашей логикой.
ninapa 09 августа 2018 | 17:57
pusin_patriot: я понимаю, что для вас ЭТО новость, как и то, что Земля - круглая. Но, к вашему непросвещённому сведению, - на лётчиков учатся, их на эту должность СМИ не назначают. Погуглите, если знаете, что это такое... )))) А "судили" за преступления на земле, между прочим... )))
kiever 09 августа 2018 | 17:23
romashka__: вот именно. Срочно и без промедления.. это, завтра и будут решать. франсуа макарон, и Дмитрий Путин
dmast79 09 августа 2018 | 17:44
romashka__: от земных страданий?
parasuk_ 09 августа 2018 | 17:59
romashka__: Зачем? Он ведь объявил голодовку ради освобождения остальных украинских террористов, а не себя. Следовательно, д.б. продолжить голодать и после освобождения. Так что пусть сидит :)
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 17:31
dwon: Вы зря телегу катите на супер умников эхомосек, они же самые образованные журналисты в России, Серёжа Пархоменко у них стоит целой плеяды российских академиков.
ninapa 09 августа 2018 | 18:06
moisha_sekilman: это в какой валюте вы светоча русской журналюгии оцениваете, осмелюсь спросить? В зимбабвийских долларах 2008-го года? ))))
wild82 09 августа 2018 | 17:14
А какое отношение имеет Президент Франции к Украинскому гражданину Сенцову отбывающего срок в Российской тюрьме?
banyi3 09 августа 2018 | 17:20
wild82: К российскому гражданину!
ostapbey 09 августа 2018 | 17:26
banyi3. Не укроешшься: banyi3: кошкой..
Сожрем тебя на ужин вместе с племенем Тумбо-юмбо как Кука.
Ты же гражданка страны АБОРИГЕНОВ!!!
Вчера тебе шаманы и паспорт аборигенский выписали..
Даже..
pusin_patriot 09 августа 2018 | 17:31
banyi3: Интересно у нас гражданство раздают, вместе с крепостными, причитается?
Нет ну я понимаю там лишить гражданства могут кому было выдано под условия там. Но чтобы выдать, насильно выдать гражданство - это действительно сильно.
Так любому выдать могут и сюда вытащить с мешком на голове из любой точки планеты, если захочется. Россиянин же, чё.
dorin1987 09 августа 2018 | 17:40
_: /К российскому гражданину!/ - Да нет, сажали его, как украинца, судилище устраивали - так же. А то, что Вы тиражируете тухлые пропагандонские заметочки - лишнее доказательство плохой работы пригожинских...
xuxuxoxo 09 августа 2018 | 17:15
Предполагается, что во время переговоров Сенцов будет жить в Елисейском Дворце, но ничего из французской кухни не жрать ! Сенцов попросил галушки со сметаной, приготовленные женой Порошенко.
sg95 09 августа 2018 | 17:24
xuxuxoxo:
Сенцов попросил жену Порошенко. А жрать он все это время он так жрал..
olegleon 09 августа 2018 | 17:16
"Президент Франции Франсуа Макрон"
упс! во Франции уже новый президент?!!! чего только на Эхе не узнаешь!
а Борис Путин точно его выслушает? а может он с Бараком Трампом поговорит???
banyi3 09 августа 2018 | 17:17
И что милая Эммануэль Путину по этому поводу скажет? Мол , неплохо бы отпустить?
gregor 09 августа 2018 | 17:18
Президент Франции Франсуа Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
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Не убивай его , попросит Макрон .... .
Убью , скажет Путин , хочется уж больно , менталитет у меня такой .
И 86 % моего большинства такие же ,как я .
Они это называют русским миром .
Не убивай его , попросит опять же Макрон , а мы тебе разрешим ещё один замок для бабушкикабаевой построить во Франции .
Может не убьёт тогда , посмотрим .
ninapa 09 августа 2018 | 17:25
gregor: а это что ещё за полёт больного воображения? ))) У вас же сейчас в палате тихий час, вроде? )))
gregor 09 августа 2018 | 17:34
ninapa:
Вам видней . Я не в курсе , пока вашим соседом не являюсь ,уж извините .... .
ninapa 09 августа 2018 | 18:11
gregor: восхищён вашим благородством и честностью! Так, прямо в лицо, не виляя и не юля, откровенно сказали: "ПОКА не являюсь". Ваши мечты обязательно сбудутся! ))))
tiridas 09 августа 2018 | 17:41
ninapa: Час тихий, но накуреноооо!
salut__521 09 августа 2018 | 17:23
Макрон всё больше и больше начинает смутно смахивать на прошмандовку лепениху - милуется с фюрером почём зря...
pusin_patriot 09 августа 2018 | 17:36
salut__521: С Беней Ладенским они тоже любили поговорить.
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 17:25
А своих террористов Микроб будет выпускать на свободу, или только его укробандеровские интересуют?
На месте Путина я бы этого Микроба послал бы на фуй!
ostapbey 09 августа 2018 | 17:28
moisha_sekilman: а у Путина и своих микробов хватает на своем фую.
Так что не рассчитывайте на вакансию..
Даже..
pusin_patriot 09 августа 2018 | 17:38
moisha_sekilman: Путя сейчас будет очень вежливым, внимательным, деликатным и уступчивым.
После последней волны пока ещё даже только обсуждения по санкциям и всем тем изменениям которые грядут уже с его стороны для народа, в виде ведер с болтами и гайками.
eduard53 09 августа 2018 | 17:29
А чего все первачи так тянут? Ждут не дождутся, когда больной вопрос сам кончится?
prof57 09 августа 2018 | 17:29
Правильно. Сенцова надо отдать Франции, а то художнику Павленскому скучно сидеть одному во Французской тюрьме, а двум художникам будет о чем поговорить сидеть им не один год....
piccoru 09 августа 2018 | 17:32
Новый способ добиться того, чтобы с тобой хоть поговорили: арестовываешь заметную фигуру,
сажаешь ее/его в тюрьму и ждешь у телефонного аппарата....
ninapa 09 августа 2018 | 18:15
piccoru: а "заметная фигура" это хто? Эту "фигуру", пока её за бандитизм не посадили, даже в его родном дворе никто не знал, хоть 100 раз себя "режиссёром" назови! )))
timwlad85 09 августа 2018 | 18:03
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом официально сообщил Елисейский дворец, — передает агентство Рейтер.
Тем временем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал срочно освободить Сенцова и выразил встревоженность из-за ухудшения его здоровья.
Напомним, Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. Он отбывает 20-летнее заключение по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.
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Пусть решит проблемы со своими профсоюзами,а то реальность во Франции такова, что президент Франции это голый король которому скоро отрубят голову и в ожидании казни сидит в Елисейском Дворце и пытать доказать свою значимость издаёт указы о мировом строительстве коммунизма.
Таких сумасшедших маньяков психопатов шизофреников уже видели во Франции с 1789 года.И с тех пор во Франции всегда избирались маньяки психопаты в президенты ,которым указывали ихние надсмотрщики в Германии и в США.
Даже песня французского кровожадного маньяка психопата стали национальным гимном Франции:
Вставайте, сыны Отечества,
Настал день славы!
Против нас поднят
Кровавый флаг тирании,
Слышите ли вы в своих деревнях
Рёв кровожадных солдат?
Они идут прямо к вам,
Чтоб резать ваших сынов, ваших подруг!
ТАК ЧТО НЕХАЙ ГОСПОДИН ПСИХОПАТ МАНЬЯК СЕНЦОВ ПОСИДИТ В КЛЕТКЕ И САМ СЕБЯ ПОЖИРАЕТ ОТ НЕНАВИСТИ К ЖИЗНИ ,К ЛЮДЯМ И САМОМУ СЕБЕ.
Как и этот очередной кровожадный маньяк психопат шизофреник французский президент.
Скоро и его в клетку посодют как и предыдущих посадили.
thesonhuman 09 августа 2018 | 18:16
Взаимоотношения между Москвой и Киевом не поддаются никакой логике, кто из них прав. Но будущее всё-таки за Киевом, ибо моногосударство устойчивее чем разнородное. Да и смешно смотреть по телевизору на всяких грузин, армян, узбеков и прочих чурок, которые выступают с русским патриотизмом, отождествляя себя с русскими, и не смотрят в зеркало.