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17:11, 09 августа 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом официально сообщил Елисейский дворец, — передает агентство Рейтер.

Тем временем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал срочно освободить Сенцова и выразил встревоженность из-за ухудшения его здоровья.

Напомним, Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. Он отбывает 20-летнее заключение по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.

Комментарии

45

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dwon 09 августа 2018 | 17:13

Президент Франции Франсуа Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
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Он вроде не Франсуа. Франсуа это вроде Путин. Или Медведев.

banyi3 09 августа 2018 | 17:15

dwon: Она вроде Эмануэль ? ))))

olegleon 09 августа 2018 | 17:18

banyi3: это для тебя он Эммануэль. а для Эха Москвы он Франсуа! или ты считаешь, что такое СМИ может врать? ))))

ostapbey 09 августа 2018 | 17:23

olegleon: не Эманнуель????
А как, по твоему, зовут подругу жизни Путина до одра??
Как первую леди в очереди даже??

olegleon 09 августа 2018 | 17:29

ostapbey: вот вся подлость сотрудников Эха. обделались, неправильно написав имя президента Франции и втихаря поменяли, типа "а ничего не было. а ты докажи, что мы написали Франсуа". либеральная честность )))

splin2 09 августа 2018 | 18:00

olegleon: а ты докажи, это не мы//

В конце-концов. через полтора месяца после отправки, Путин нашел письмо матери Сенцова, датированное 22 июня.

Видимо, здоровье Сенцова настолько плохо, что даже у Путина зачесался гондурас.)))

ninapa 09 августа 2018 | 17:28

olegleon: olegleon: не замайте самое демократическое и самое информированное СМИ всех времён и народов! Пардон, вроде, одного времени и одного народа... ну да ладно... ))

fig_vvam 09 августа 2018 | 17:26

banyi3: Ты зачем так про Димона говоришь?
Димона она и есть Димона верная подруга.
какая там Эмануэль, Путин не изменяет, он только разводится

tchizik 09 августа 2018 | 18:00

banyi3: Эмануил

romashka__ 09 августа 2018 | 17:15

Олега Сенцова надо освободить немедленно.

olegleon 09 августа 2018 | 17:20

romashka__: только его или всех осуждённых преступников?

fig_vvam 09 августа 2018 | 17:33

olegleon: Не одного Сенцова, а именно ВСЕХ НЕЗАКОННО ОСУЖДЕННЫХ.

Причем этот разговор делаете Путина ЛИЧНО ответственным за жизнь Сенцова.

ninapa 09 августа 2018 | 17:23

romashka__: аха, и направить в психушку. Хорошо ещё, что не Наполеоном это чмо представляется, а всего-лишь "режиссёром". Он такой же "режиссёр", как Савченко - "лётчица"! ))))))

pusin_patriot 09 августа 2018 | 17:28

ninapa: Если Савченко у вас не "летчица" до ржаки в коленках, чего её тут судили то тогда? Так просто, для телевизора?
Вы бы определились с вашей логикой.

ninapa 09 августа 2018 | 17:57

pusin_patriot: я понимаю, что для вас ЭТО новость, как и то, что Земля - круглая. Но, к вашему непросвещённому сведению, - на лётчиков учатся, их на эту должность СМИ не назначают. Погуглите, если знаете, что это такое... )))) А "судили" за преступления на земле, между прочим... )))

kiever 09 августа 2018 | 17:23

romashka__: вот именно. Срочно и без промедления.. это, завтра и будут решать. франсуа макарон, и Дмитрий Путин

dmast79 09 августа 2018 | 17:44

romashka__: от земных страданий?

parasuk_ 09 августа 2018 | 17:59

romashka__: Зачем? Он ведь объявил голодовку ради освобождения остальных украинских террористов, а не себя. Следовательно, д.б. продолжить голодать и после освобождения. Так что пусть сидит :)

moisha_sekilman 09 августа 2018 | 17:31

dwon: Вы зря телегу катите на супер умников эхомосек, они же самые образованные журналисты в России, Серёжа Пархоменко у них стоит целой плеяды российских академиков.

ninapa 09 августа 2018 | 18:06

moisha_sekilman: это в какой валюте вы светоча русской журналюгии оцениваете, осмелюсь спросить? В зимбабвийских долларах 2008-го года? ))))

wild82 09 августа 2018 | 17:14

А какое отношение имеет Президент Франции к Украинскому гражданину Сенцову отбывающего срок в Российской тюрьме?

banyi3 09 августа 2018 | 17:20

wild82: К российскому гражданину!

ostapbey 09 августа 2018 | 17:26

banyi3. Не укроешшься: banyi3: кошкой..
Сожрем тебя на ужин вместе с племенем Тумбо-юмбо как Кука.
Ты же гражданка страны АБОРИГЕНОВ!!!
Вчера тебе шаманы и паспорт аборигенский выписали..
Даже..

pusin_patriot 09 августа 2018 | 17:31

banyi3: Интересно у нас гражданство раздают, вместе с крепостными, причитается?

Нет ну я понимаю там лишить гражданства могут кому было выдано под условия там. Но чтобы выдать, насильно выдать гражданство - это действительно сильно.
Так любому выдать могут и сюда вытащить с мешком на голове из любой точки планеты, если захочется. Россиянин же, чё.

dorin1987 09 августа 2018 | 17:40

_: /К российскому гражданину!/ - Да нет, сажали его, как украинца, судилище устраивали - так же. А то, что Вы тиражируете тухлые пропагандонские заметочки - лишнее доказательство плохой работы пригожинских...

xuxuxoxo 09 августа 2018 | 17:15

Предполагается, что во время переговоров Сенцов будет жить в Елисейском Дворце, но ничего из французской кухни не жрать ! Сенцов попросил галушки со сметаной, приготовленные женой Порошенко.

sg95 09 августа 2018 | 17:24

xuxuxoxo:
Сенцов попросил жену Порошенко. А жрать он все это время он так жрал..

olegleon 09 августа 2018 | 17:16

"Президент Франции Франсуа Макрон"


упс! во Франции уже новый президент?!!! чего только на Эхе не узнаешь!
а Борис Путин точно его выслушает? а может он с Бараком Трампом поговорит???

(комментарий скрыт)

banyi3 09 августа 2018 | 17:17

И что милая Эммануэль Путину по этому поводу скажет? Мол , неплохо бы отпустить?

gregor 09 августа 2018 | 17:18

Президент Франции Франсуа Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не убивай его , попросит Макрон .... .
Убью , скажет Путин , хочется уж больно , менталитет у меня такой .
И 86 % моего большинства такие же ,как я .
Они это называют русским миром .
Не убивай его , попросит опять же Макрон , а мы тебе разрешим ещё один замок для бабушкикабаевой построить во Франции .
Может не убьёт тогда , посмотрим .

ninapa 09 августа 2018 | 17:25

gregor: а это что ещё за полёт больного воображения? ))) У вас же сейчас в палате тихий час, вроде? )))

gregor 09 августа 2018 | 17:34

ninapa:
Вам видней . Я не в курсе , пока вашим соседом не являюсь ,уж извините .... .

ninapa 09 августа 2018 | 18:11

gregor: восхищён вашим благородством и честностью! Так, прямо в лицо, не виляя и не юля, откровенно сказали: "ПОКА не являюсь". Ваши мечты обязательно сбудутся! ))))

tiridas 09 августа 2018 | 17:41

ninapa: Час тихий, но накуреноооо!

salut__521 09 августа 2018 | 17:23

Макрон всё больше и больше начинает смутно смахивать на прошмандовку лепениху - милуется с фюрером почём зря...

pusin_patriot 09 августа 2018 | 17:36

salut__521: С Беней Ладенским они тоже любили поговорить.

moisha_sekilman 09 августа 2018 | 17:25

А своих террористов Микроб будет выпускать на свободу, или только его укробандеровские интересуют?
На месте Путина я бы этого Микроба послал бы на фуй!

ostapbey 09 августа 2018 | 17:28

moisha_sekilman: а у Путина и своих микробов хватает на своем фую.
Так что не рассчитывайте на вакансию..
Даже..

pusin_patriot 09 августа 2018 | 17:38

moisha_sekilman: Путя сейчас будет очень вежливым, внимательным, деликатным и уступчивым.
После последней волны пока ещё даже только обсуждения по санкциям и всем тем изменениям которые грядут уже с его стороны для народа, в виде ведер с болтами и гайками.

eduard53 09 августа 2018 | 17:29

А чего все первачи так тянут? Ждут не дождутся, когда больной вопрос сам кончится?

prof57 09 августа 2018 | 17:29

Правильно. Сенцова надо отдать Франции, а то художнику Павленскому скучно сидеть одному во Французской тюрьме, а двум художникам будет о чем поговорить сидеть им не один год....

piccoru 09 августа 2018 | 17:32

Новый способ добиться того, чтобы с тобой хоть поговорили: арестовываешь заметную фигуру,
сажаешь ее/его в тюрьму и ждешь у телефонного аппарата....

ninapa 09 августа 2018 | 18:15

piccoru: а "заметная фигура" это хто? Эту "фигуру", пока её за бандитизм не посадили, даже в его родном дворе никто не знал, хоть 100 раз себя "режиссёром" назови! )))

timwlad85 09 августа 2018 | 18:03

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит завтра с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссера Олега Сенцова
Об этом официально сообщил Елисейский дворец, — передает агентство Рейтер.

Тем временем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал срочно освободить Сенцова и выразил встревоженность из-за ухудшения его здоровья.

Напомним, Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. Он отбывает 20-летнее заключение по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму.
-------------
Пусть решит проблемы со своими профсоюзами,а то реальность во Франции такова, что президент Франции это голый король которому скоро отрубят голову и в ожидании казни сидит в Елисейском Дворце и пытать доказать свою значимость издаёт указы о мировом строительстве коммунизма.
Таких сумасшедших маньяков психопатов шизофреников уже видели во Франции с 1789 года.И с тех пор во Франции всегда избирались маньяки психопаты в президенты ,которым указывали ихние надсмотрщики в Германии и в США.
Даже песня французского кровожадного маньяка психопата стали национальным гимном Франции:
Вставайте, сыны Отечества,
Настал день славы!
Против нас поднят
Кровавый флаг тирании,
Слышите ли вы в своих деревнях
Рёв кровожадных солдат?
Они идут прямо к вам,
Чтоб резать ваших сынов, ваших подруг!

ТАК ЧТО НЕХАЙ ГОСПОДИН ПСИХОПАТ МАНЬЯК СЕНЦОВ ПОСИДИТ В КЛЕТКЕ И САМ СЕБЯ ПОЖИРАЕТ ОТ НЕНАВИСТИ К ЖИЗНИ ,К ЛЮДЯМ И САМОМУ СЕБЕ.
Как и этот очередной кровожадный маньяк психопат шизофреник французский президент.
Скоро и его в клетку посодют как и предыдущих посадили.

thesonhuman 09 августа 2018 | 18:16

Взаимоотношения между Москвой и Киевом не поддаются никакой логике, кто из них прав. Но будущее всё-таки за Киевом, ибо моногосударство устойчивее чем разнородное. Да и смешно смотреть по телевизору на всяких грузин, армян, узбеков и прочих чурок, которые выступают с русским патриотизмом, отождествляя себя с русскими, и не смотрят в зеркало.

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