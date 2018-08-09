Координатора регионального штаба Навального Алексея Ворсина сняли с выборов мэра Хабаровска
Такое решение принял суд из-за неправильного оформления документов для регистрации.
Алексей Ворсин не вычеркнул в стандартной форме о доходах кандидата и его супруги слово «супруги» – это и стало поводом для снятия его кандидатуры, поскольку оппозиционер не женат. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщил глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. Он также рассказал, что в суде, где решался этот вопрос, представитель избиркома пояснил, как Ворсина изначально зарегистрировали: политик якобы оказывал на комиссию давление, они были вынуждены бросить все силы на проверку подписей в его поддержку и не обратили внимание на ошибку в документе. Решение суда об отстранении Ворсина вступило в силу сразу же, несмотря на то, что закон предусматривает время на апелляцию. Сам политик заявил, что обжалует постановление. Он также намерен продолжить предвыборную агитацию. С точки зрения Ворсина, решение суда связано с опасениями властей, что на выборах он может обойти вице-мэра города Сергея Кравчука.
Ранее сегодня стало известно, что 30-летнего Алексея Ворсина вызвали в военкомат. Он должен явиться туда завтра для уточнения данных паспорта и военного билета.
Комментарии19
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osj99 09 августа 2018 | 17:10
а чё? прикольно пошутили. Так и вижу громкое гы-гы от этих мастеров-креативщиков. По беспределу закатали - а кто чего скажет? Никто ничего не скажет, потому что всем всё по... Россия 21-го века, 18-й год сплошного вставания с колен
gregor 09 августа 2018 | 17:15
Координатора регионального штаба Навального Алексея Ворсина сняли с выборов мэра Хабаровска
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В ГААГЕ так и будет зачитываться ...-" в Конституции на которой клялся Путин написано - нельзя регистрировать Алексея Ворсина координатора регионального штаба Навального . Клянусь ,скажет Путин ,так в конституции написано .
dmast79 09 августа 2018 | 17:19
gregor: Причём тут Конституция, если безграмотный навальнист даже не умеет заполнять стандартные формы? Эти насквозь некомпетентные люди ничем, кроме балабольства перед ещё более тупыми малолетками - заниматься не способны!
meteor9 09 августа 2018 | 17:25
dmast79: это форма такая - бланк. В бланке впечатано а ниже предупреждение, что ничего нельзя зачёркивать. Это ловушка на самом деле - бомба замедленного действия. Вот выстрелила у Ворсина. Когда по подписям не получилось снять, придрались что не вычеркнул в бланке (в котором нельзя ничего черкать)
dmast79 09 августа 2018 | 17:34
meteor9: Нормальные люди вначале читают до конца, тем более важную и строгую по форме бумагу, а только потом начинают писать. Да и что - другой бланк заместо испорченного нельзя было попросить? Не верю! Скорее всего, поверхностный и невнимательный человек этот "претендент" - как он собирался городом управлять? Контракты подписывать разные? Тоже подмахивать не глядя?
morganafata 09 августа 2018 | 17:45
dmast79: Сидят дармоеды, подняли бы опы, к ним наверное не 100 человек приходят регистрироваться, да подсказали бы где что писать, чем они там заняты? Не правильно запомнил, оштрафовать всю комиссию за неисполнение служебных обязанностей.
dmast79 09 августа 2018 | 18:13
morganafata: То есть, вы признаёте, что к власти хотел прорваться человек, который даже бумагу заполнить не может? А на посту мэра ему тоже должны были бы всё подсказывать - где и что писать? Ну хорошо бы он намэрствовал, а те кто в подсказчиках - неплохо бы обогатились!
gregor 09 августа 2018 | 17:26
dmast79:
Вот -вот -вот ..., спасибо .
И это скажут .
Безграмотные все они ,которые против воров и жуликов .
Мы воруем ,грабим ,а они даже заполнить форму не могут правильно . Мы им говорим карандашом надо писать ,они пишут ручкой , мы им говорим ручкой надо писать ,а они карандашом , Никак не получается у них написать документ ,особенно тем ,кто образованный . А их 14 % в стране ,
И ни один не может написать заявление ,что бы расследовали преступление властей . Поэтому власти и не расследуют .
Полностью согласен с вашей версией . И она будет востребована обязательно . Уверен в этом .
gregor 09 августа 2018 | 17:32
В школе , в классе в большинстве своём было 2 отличника , 4 хорошиста ,3 крепких троечника .
Это меньшинство класса ,5 колонна класса . Остальное большинство . Элита страны ,электорат властей .
Как и в жизни 14 % и 86 % .
Так эти 14 % не умеют заполнить бланк ,написать заявления на участие в выборах .
Это могут сделать только 86 % элиты , серости . И это факт .
Вот телевизионное растениеводство не даст соврать . Это их власть ,невежества и лицемерия . Поэтому и нет в России ни дорог ,ни друзей . Серость под руководством вертухаев . Селекция упыря сталина . Менталитет и генофонд .
dmast79 09 августа 2018 | 18:10
gregor: Ну, я был отличником до 8-го, а потом до 11-го - две три четвёрки.
Изгоем в классе себя не чувствовал, наоборот, и за девками бегал, и портвейн -72 пил. Неверна ваша теория!
oktabr 09 августа 2018 | 17:29
Это тупые путинисты ничего делать не умеют кроме как пенсионеров грабить
salut__521 09 августа 2018 | 17:17
Издеваются фюрерские шавки - что хотят, то и делают. А вилы и топоры тем временем скучают в сараях, зевая и с усмешкой тыкая пальцем на митинги с шариками...
dmast79 09 августа 2018 | 17:37
salut__521: Побойтесь Бога! Эти люди с шариковой ручкой не могут совладать, и с листком бумаги! Вилами они себе глаза повыкалывают, а топором ... без наследства короче останутся.
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 17:19
Когда в школе по русскому была твёрдая двойка, то что может прочитать такой дебил, но рваться во власть дебилам от навального норма.
stoik 09 августа 2018 | 17:42
а чего боитесь двоешника, вдруг победит, что-ли. Он имеет право избираться или нет?
viktorova 09 августа 2018 | 17:25
Ох как боится путинская власть Навального....
dmast79 09 августа 2018 | 17:39
viktorova: Так это власть боится, и засылает ему в помощники таких вот ... "грамотеев"?
Или у самого навального банально не хватает компетенции найти нормальных грамотных помощников?
ckpena 09 августа 2018 | 17:47
dmast79: Один на смене?
buva53 09 августа 2018 | 17:51
Да ну, какой смысл с бандитской системой играть в эти игры - всегда обуют, хорошо если не посадят. Ребята, осознайте наконец, наверху - банда.