Координатора регионального штаба Навального Алексея Ворсина сняли с выборов мэра Хабаровска

Такое решение принял суд из-за неправильного оформления документов для регистрации.

Алексей Ворсин не вычеркнул в стандартной форме о доходах кандидата и его супруги слово «супруги» – это и стало поводом для снятия его кандидатуры, поскольку оппозиционер не женат. Об этом в своем «Фейсбуке» сообщил глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. Он также рассказал, что в суде, где решался этот вопрос, представитель избиркома пояснил, как Ворсина изначально зарегистрировали: политик якобы оказывал на комиссию давление, они были вынуждены бросить все силы на проверку подписей в его поддержку и не обратили внимание на ошибку в документе. Решение суда об отстранении Ворсина вступило в силу сразу же, несмотря на то, что закон предусматривает время на апелляцию. Сам политик заявил, что обжалует постановление. Он также намерен продолжить предвыборную агитацию. С точки зрения Ворсина, решение суда связано с опасениями властей, что на выборах он может обойти вице-мэра города Сергея Кравчука.

Ранее сегодня стало известно, что 30-летнего Алексея Ворсина вызвали в военкомат. Он должен явиться туда завтра для уточнения данных паспорта и военного билета.