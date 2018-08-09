Начинается заседание Дорогомиловского суда по вопросу о продлении ареста для фигурантки дела «Нового величия»
В эти минуты начинается заседание Дорогомиловского суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ареста для одной из фигуранток дела организации «Новое величие», 18-летней Анны Павликовой. Если суд продлит ей арест, то, как заявляет адвокат, это может создать реальную угрозу для здоровья девушки.
Совет по правам человека пристально следит за делом «Нового величия» и пытается добиться изменения меры пресечения его фигурантам. Об этом «Эху» рассказал глава СПЧ Михаил Федотов.
Федотов добавил, что по просьбе СПЧ Анну Павликову осматривали и оказывали помощь в городской больнице.
Тем временем петицию «Новой газеты» об освобождении фигуранток дела «Нового величия» (а это, помимо Анны Павликовой, 19-летняя Мария Дубовик) подписали более 100 тысяч человек.
Комментарии8
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olegleon 09 августа 2018 | 17:07
нафига их в СИЗО держать? перевели бы под домашний арест с запретом пользоваться инетом и всё.
сидели бы в квартире и читали бы книжки.
gregor 09 августа 2018 | 17:21
Начинается заседание Дорогомиловского суда по вопросу о продлении ареста для фигурантки дела «Нового величия»
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Ну вот и посмотрим ,что предпримет ....так называемый русский мир ,как они себя называют . Убьют девочку в застенках или нет ....... ,посмотрим .
olegleon 09 августа 2018 | 17:31
gregor: ты про Савченко? только вот она в украинских застенках сейчас.
navsegda 09 августа 2018 | 17:33
olegleon: то есть держать равнение на Украину
cattt 09 августа 2018 | 17:40
gregor: Когда коту делать нечего, он гениталии лижет, гебня начинает придумывать себе работу!
gregor 09 августа 2018 | 17:45
cattt:
Это не гебня ,
Гебня без 86 % одобрямс на свою же голову , ничто .
Это менталитет . Генофонд страны после селекции упыря сталина . Не даром сталин кумир большинства . Это их кумир ,это менталитет большинства . Гебня это следствие генофонда большинства .
cashe 09 августа 2018 | 17:34
Скорей всего они пытаются дать понять остальным что они очень плохие, злые и с ними связываться себе дороже. Выбрали кого послабее и с абсолютно дурацким обвинением и гнобят, демонстративно.
Насколько я понимаю состава преступления там вовсе нет. Организация фейковая, а кроме членства в этой организации девушки ничего плохого не делали.
Интересно выводы из этого сделают или не сделают?
ninapa 09 августа 2018 | 17:52
)))я бы тоже с удовольствием её осмотрел... ))) а кому застенки на пользу? Это вон только Ходорковский, как мартовский блин сиял, выходя... ))))