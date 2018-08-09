Начинается заседание Дорогомиловского суда по вопросу о продлении ареста для фигурантки дела «Нового величия»

В эти минуты начинается заседание Дорогомиловского суда Москвы, который рассматривает вопрос о продлении ареста для одной из фигуранток дела организации «Новое величие», 18-летней Анны Павликовой. Если суд продлит ей арест, то, как заявляет адвокат, это может создать реальную угрозу для здоровья девушки.

Совет по правам человека пристально следит за делом «Нового величия» и пытается добиться изменения меры пресечения его фигурантам. Об этом «Эху» рассказал глава СПЧ Михаил Федотов.

Федотов добавил, что по просьбе СПЧ Анну Павликову осматривали и оказывали помощь в городской больнице.

Тем временем петицию «Новой газеты» об освобождении фигуранток дела «Нового величия» (а это, помимо Анны Павликовой, 19-летняя Мария Дубовик) подписали более 100 тысяч человек.