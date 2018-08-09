Олег Сенцов не намерен отказываться от голодовки и согласился на видеосъемку в колонии со стороны ОНК...

Украинский режиссер Олег Сенцов не намерен отказываться от голодовки и согласился на видеосъемку в колонии со стороны Общественной наблюдательной комиссии. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе говорил, что состояние Сенцова внушает серьезную тревогу.

Между тем, в Кремль поступило письмо матери Олега Сенцова с просьбой о помиловании сына, — рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Режиссер был приговорен к 20-ти годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористической группы в Крыму. В мае Сенцов объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных.