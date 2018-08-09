Олег Сенцов не намерен отказываться от голодовки и согласился на видеосъемку в колонии со стороны ОНК
Украинский режиссер Олег Сенцов не намерен отказываться от голодовки и согласился на видеосъемку в колонии со стороны Общественной наблюдательной комиссии. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе говорил, что состояние Сенцова внушает серьезную тревогу.
Между тем, в Кремль поступило письмо матери Олега Сенцова с просьбой о помиловании сына, — рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Режиссер был приговорен к 20-ти годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористической группы в Крыму. В мае Сенцов объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных.
Комментарии13
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olegleon 09 августа 2018 | 17:05
«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь» - так отреагировала Маргарет Тэтчер на его смерть. Двадцатишестилетний Дохэрти установил своеобразный рекорд, умерев через 73 дня после начала голодовки. Всего в результате той голодовки умерли 10 человек.
patrikk_1 09 августа 2018 | 17:11
Олег Сенцов не намерен отказываться от голодовки и согласился на видеосъемку в колонии со стороны ОНК...
Посмотрим, посмотрим. Это первые пять лет может весело, а вот после десяти лет голодовки О.Сенцова все заскучают и не будут интересоваться этим феноменом.
shplint_05 09 августа 2018 | 18:02
Нет, этот шумер ещё не скоро сдохнет.
osj99 09 августа 2018 | 17:19
olegleon: за ирландскими ребятами были массовые и индивидуальные убийства. Никто из них не оспаривал своего участия в терроризме. Кстати, сроки у них были меньше сенцовского - не смотря на вещички, вроде установки бомбы в микроавтобусе (этот ваш дохэрти делал).
Они себя считали борцами, и не отрицали своих преступлений. А требовали они голодовкой следующего:
право не носить тюремную униформу;
право не делать тюремную работу;
право на свободу связи с другими заключёнными, а также на организацию образовательных и развлекательных мероприятий;
право на один визит, одно письмо и одну посылку каждую неделю;
полное право на помилование
Очень похоже на наш случай? Я тэтчер не обеляю, но использование этих ирландских примеров - это типичное "наведение тени на плетень". Закатали (максимум хулигана) по террористической статье на 20 лет, и вспоминаем ирландских взрывателей
olegleon 09 августа 2018 | 17:26
osj99: простите, а кого убил или взорвал Бобби Сэндс?
а кого убил Мартин Хёрсон? его обвинили в причастности к установке мин, от которых только пострадали военные. и дали 40 лет.
а как это? "В августе 1976 года Киран при попытке установить бомбу в микроавтобусе попал в полицейское оцепление. Несмотря на попытку сбежать и угнать машину, он был арестован и приговорён к 18 годам тюрьмы за незаконное хранение оружия и взрывчатки и ещё к 4 годам за попытку угона автомобиля."
вообще никто не пострадал, а 22 года получил. "Закатали (максимум хулигана) по террористической статье"
osj99 09 августа 2018 | 17:38
olegleon: вы не видите разницы между "участвовал в установке мин и бомб" и "планировал взорвать памятник ленину"? Или ваш упор на "пострадали только военные"? Типа, вообще не в счёт?
Да, кстати, я далек от того, чтобы считать англичан ангелами или не понимать гнева ирландцев ит.д. Но мы же не разбираем мотивы - потому что это вообще уведет непонятно куда
olegleon 09 августа 2018 | 17:59
osj99: нет. упор на то, что даже британцы не обвиняли их в убийстве, а Вы обвинили. "за ирландскими ребятами были массовые и индивидуальные убийства. "
ну а если проще, то, например, Бут получил в США "четвертной" только за слова, как и Сенцов. и американцам плевать, что не было ни оружия, ни даже гильз представлено на суде. была представлена запись его слов "я тоже не люблю американцев" и вердикт вынесен. нет, не за убийство в США. не за убийство граждан США. а только за "участие в заговоре на убийство граждан США в третьей стране"
и ещё. Вы честно написали, что понимаете гнев ирландцев. мне довелось несколько раз посетить Изумрудный остров. гнева нет. есть ненависть к тому, что северные графства оккупированы за счёт заселения их "понаехавшими". и ненависть не к англичанам, валлийцам или шотландцам, а именно к лондонской власти. не даром же за границей Ирландии живёт в 10 раз больше ирландцев, чем в самой Ирландии.
sir_sar 09 августа 2018 | 18:03
osj99: Сенцов убежденный нацист. Партийный. Он хотел взорвать Вечный огонь 9 мая, что как бы говорит о его убеждениях и морали. Но дело даже не в этом. Он осужден как террорист, за попытку устроить теракт в общественном месте. Что могло привести к массовому убийству.
В Америке ему бы дали лет 30 за это. В Англии, парню дали 15 лет, лишь за попытку сымитировать теракт, даже несмотря на то, что он болен синдромом Аспергера. В Израиле его бы прикончили при задержании, без суда и следствия.
poluputing 09 августа 2018 | 18:19
olegleon: сколько человек убил Дохэрти?
vlabumur 09 августа 2018 | 17:05
88 дней это дата.
1 марта 1981-го заключенный британской тюрьмы Мейз (это недалеко от Белфаста), член Ирландской Республиканской армии (ИРА) Бобби Сэндс объявил голодовку против ужесточения условий содержания. К нему присоединились еще полтора десятка заключенных членов ИРА. За время голодовки Сэндс был избран в британский парламент от Северной Ирландии, а другой голодающий, Киран Дохэрти, - в парламент Ирландии. Но правительство Маргарет Тэтчер проигнорировало их требования. Сэндз умер через 66 дней. «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь» - так отреагировала Маргарет Тэтчер на его смерть. Двадцатишестилетний Дохэрти установил своеобразный рекорд, умерев через 73 дня после начала голодовки. Всего в результате той голодовки умерли 10 человек.
banyi3 09 августа 2018 | 17:06
Ты посмотри Зинк, чё творится то ! ))) Террорист ДАЛ согласие )))))
vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 17:10
Немецко-фашистские оккупанты были не сахар, а кремлёвско-фашистские стараются их переплюнуть.
banyi3 09 августа 2018 | 17:11
Все обленились на демократии, даже вертухаи. Есть отличный способ избавить этого урода от желания голодать - на ночь в петушиную камеру , потом в общую , и запоёт соловьём с гребнем, и клевать с пола начнёт )