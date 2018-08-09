Главный редактор ресурса ЦУР Андрей Коняхин вызван на допрос по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР

Главный редактор ресурса ЦУР Андрей Коняхин вызван на допрос по делу об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике. Как сообщает «МБХ Медиа», допрос пройдет 10-го августа. Ранее следователи допрашивали двух сотрудников ЦУРа, которые проходят по делу как свидетели.

Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль погибли 30-го июля. В ЦАР они собирались снимать документальный фильм о частной военной компании Вагнера.