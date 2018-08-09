Главный редактор ресурса ЦУР Андрей Коняхин вызван на допрос по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР
Главный редактор ресурса ЦУР Андрей Коняхин вызван на допрос по делу об убийстве российских журналистов в Центральноафриканской республике. Как сообщает «МБХ Медиа», допрос пройдет 10-го августа. Ранее следователи допрашивали двух сотрудников ЦУРа, которые проходят по делу как свидетели.
Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль погибли 30-го июля. В ЦАР они собирались снимать документальный фильм о частной военной компании Вагнера.
Комментарии3
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cattt 09 августа 2018 | 16:35
А послать бы этих архаровцев на!!!
grablu_rossiu 09 августа 2018 | 16:37
cattt: — Убитые журналисты сообщили нам имена своих убийц в названии своего не снятого фильма.
— А как они его назвали?
— "РУССКИЕ НАЁМНИКИ".
banyi3 09 августа 2018 | 16:36
Вот это правильно!