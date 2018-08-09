Суд в Краснодаре лишил футболиста Федора Смолова права управления автомобилем на 1 год

Суд в Краснодаре лишил футболиста московского «Локомотива» и сборной России Федора Смолова права управления автомобилем на 1 год. Он признан виновным в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.

В ночь на 1 августа Смолов попал в ДТП в Краснодаре. В результате никто не пострадал, но было повреждено дорожное ограждение. Представитель футболиста пояснила, что Смолов вину признал и полностью возместил ущерб.