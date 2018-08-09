Новые санкции США не будут напрямую направлены против «Аэрофлота», но могут затронуть его деятельность в США косвенно
Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Госдепартамента. По его словам, новые санкции затронут экспорт ряда американских товаров и услуг, в том числе поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Ранее администрация Дональда Трампа объявила о том, что с 22-го августа вводит санкции в отношении России, считая ее причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
Комментарии6
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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 16:33
USD/RUB
26.02.2018: 55.71
09.08.2018: 66.21
Налицо мощный прорыв российской экономики.
dmast79 09 августа 2018 | 16:41
grablu_rossiu: А что ж это вы мерите российскую экономику в не российской валюте? Смердяковская привычка лебезить перед всем иностранным?
Лучше сравни резервные фонды и золотовалютные резервы, сальдо импорт-экспорт, дефицит/профицит бюджета, ставку рефинансирования и т. д. - вот что определяет экономику.
ostapbey 09 августа 2018 | 16:36
Тем более что и керосин подорожал резко за рубежом для россиян..
Очень даже..
dmast79 09 августа 2018 | 16:45
ostapbey: А как там на Украине с ценой на керосин?
rom8883 09 августа 2018 | 16:42
Ребята! Может вы и хорошие, но находитесь в плохой компании.
skuulll 09 августа 2018 | 16:42
А раньше что поставляли? По моему всё это уже как года три под санкциями.