Новые санкции США не будут напрямую направлены против «Аэрофлота», но могут затронуть его деятельность в США косвенно

Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель Госдепартамента. По его словам, новые санкции затронут экспорт ряда американских товаров и услуг, в том числе поставки электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Ранее администрация Дональда Трампа объявила о том, что с 22-го августа вводит санкции в отношении России, считая ее причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.