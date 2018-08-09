Обыск в московском офисе «Открытой России» завершен

Об этом сообщил адвокат организации Олег Елисеев. Он сказал, что пока не знает, какие документы изымались в ходе следственных действий. Представители «Открытой России» жаловались, что адвоката в помещение не пустили.

Официальный представитель Следственного комитета подтвердила, что следователи приехали в московский офис «Открытой России» в рамках «большого дела ЮКОСа».