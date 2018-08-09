Обыск в московском офисе «Открытой России» завершен
Об этом сообщил адвокат организации Олег Елисеев. Он сказал, что пока не знает, какие документы изымались в ходе следственных действий. Представители «Открытой России» жаловались, что адвоката в помещение не пустили.
Официальный представитель Следственного комитета подтвердила, что следователи приехали в московский офис «Открытой России» в рамках «большого дела ЮКОСа».
Комментарии2
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hastings 09 августа 2018 | 16:35
Вернет ли Ходорковский свои заработанные на продаже нефти деньги россиянам?
blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 16:41
Как завершён??!!! ПРОДОЛЖАТЬ !!! "Мочить воров в сортире" ! (С)