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16:30, 09 августа 2018

Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума

Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума, созданную кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильей Свиридовым. Она предлагает вынести на референдум один вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018-го года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».
По закону городская избирательная комиссия не может регистрировать несколько инициативных групп референдума по схожим по смыслу вопросам. Таким образом другим группам в регистрации будет отказано.

Комментарии

2

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alexander444 09 августа 2018 | 16:43

Развод будет с этим референдумом. Типа сами проголосовали за повышение. Подпишем себе "пенсионный приговор" этим референдумом. Граждане, не видитесь на эту провакацию

blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 16:44

ПРОТИВ !!!

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