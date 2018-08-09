Мосгоризбирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума, созданную кандидатом в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильей Свиридовым. Она предлагает вынести на референдум один вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018-го года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

По закону городская избирательная комиссия не может регистрировать несколько инициативных групп референдума по схожим по смыслу вопросам. Таким образом другим группам в регистрации будет отказано.