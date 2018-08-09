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16:01, 09 августа 2018

К президенту Франции обратились с просьбой добиться доступа врачей «Красного креста» к Олегу Сенцову

Российские деятели культуры обратились к президенту Франции с просьбой добиться доступа врачей международного «Красного креста» к украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщает газета Монд. В письме отмечается, что Сенцов, который был осужден в России на 20 лет за терроризм, находится между жизнью и смертью, и ему необходимо провести независимое обследование в российской колонии. Сенцов голодает 88 дней, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

Комментарии

10

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ukov 09 августа 2018 | 16:09

с Сенцовым только одна проблема:
Путин обжегся с освобождением Нади Савченко.

blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 16:23

"Деятели искусства" - это из тех, что пилили по чёрному бюджетные деньги и скоро крепко присядут?
Это они вступились за классического уголовника, террориста-бандеровца по кличке "Режиссёр " ?

xuxuxoxo 09 августа 2018 | 16:31

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abuvgrobu 09 августа 2018 | 16:15

Он на клизьме еще лет 5 проголодает..потом кино снимет..прославится..получит Канского Льва...чего парню карьеру то ломать....у них савченко есть..

vlabumur 09 августа 2018 | 16:16

88 дней это дата.

1 марта 1981-го заключенный британской тюрьмы Мейз (это недалеко от Белфаста), член Ирландской Республиканской армии (ИРА) Бобби Сэндс объявил голодовку против ужесточения условий содержания. К нему присоединились еще полтора десятка заключенных членов ИРА. За время голодовки Сэндс был избран в британский парламент от Северной Ирландии, а другой голодающий, Киран Дохэрти, - в парламент Ирландии. Но правительство Маргарет Тэтчер проигнорировало их требования. Сэндз умер через 66 дней. «Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь» - так отреагировала Маргарет Тэтчер на его смерть. Двадцатишестилетний Дохэрти установил своеобразный рекорд, умерев через 73 дня после начала голодовки. Всего в результате той голодовки умерли 10 человек.


tiridas 09 августа 2018 | 16:38

vlabumur: BTW, ирландцы не ставили условием прекращения голодовки освобождение. Их основным условием было придание им статуса ПОЛИТИЧЕСКИХ, а не уголовников.

oneoretwo 09 августа 2018 | 16:20

...это правда: к "своему" - без толку...

(комментарий скрыт)

kiever 09 августа 2018 | 16:32

И ведь не одно из этих деятелей искусств, не обратилось по поводу своего вчерашнего кумира павленского..хотя когда он в российской тюрьме сидел шуму и визга было...зато теперь лучше за террориста впрягаться.. или киев платит за него по такой же ставке, как и за савченко, не так давно?

lion64__2 09 августа 2018 | 16:40

В России режиссёры занимаются хищением государственных денег в особо крупных размерах. Так поступают зильберовичи и Ко, всякие фармазоны. Статьи для этих "деятелей культуры" хозяйственные.
А этот свидомый "режиссёр" просто террорист и бандит. В былые времена "хозяйственники" старались не иметь дела с террористами и бандитами. Сейчас закаркали в пользу террориста. Возможно, сами тоже решили перейти в другую криминальную масть.

alexander444 09 августа 2018 | 16:41

А кто из деятелей то обратился? 88 дней - рекорд!!! Ирландцы столько не протянули

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