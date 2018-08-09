К президенту Франции обратились с просьбой добиться доступа врачей «Красного креста» к Олегу Сенцову

Российские деятели культуры обратились к президенту Франции с просьбой добиться доступа врачей международного «Красного креста» к украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщает газета Монд. В письме отмечается, что Сенцов, который был осужден в России на 20 лет за терроризм, находится между жизнью и смертью, и ему необходимо провести независимое обследование в российской колонии. Сенцов голодает 88 дней, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.