Собянин не будет участвовать в предвыборных теледебатах, — подтвердил глава его избирательного штаба К.Ремчуков
По его словам, решено «подарить» время другим соискателям на пост мэра, потому что они менее известны. Теперь у них будет возможность лучше рассказать о себе, своих взглядах и о том, как должен развиваться город. Напомню, выборы мэра пройдут 9 сентября. Помимо Собянина, кандидатов четверо – выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, от Справедливой России – Илья Свиридов, и бывший владелец компании Су-155 Михаил Балакин
Комментарии17
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rampa 09 августа 2018 | 16:11
а может самое время в дебатах поучаствовать, чтобы на конкретные вопросы оппонентов по отвечать. "дабы дурь каждого видна была". А петь себе дифирамбы голосами купленных за бюджетные деньги прихлебателей большого ума не надо )))
oneoretwo 09 августа 2018 | 16:14
...чо, аленевод, засцал, что ли ?
viniqi 09 августа 2018 | 16:16
oneoretwo: Как водится, берет пример с пахана!!!
podwodnik 09 августа 2018 | 16:17
Константин Ремчуков известный демократ-молчун. Он молчит и Собянину молчать советует. Чего распинаться если молча нарисуют сколько надо? И Ремчукову молча начислят сколько надо. Молчание - золото.
neon001 09 августа 2018 | 16:19
podwodnik: а потом с деньгами на лазурные берега к киселеву с соловьевым. что еще в старости нужно. не ждать же пенсию нищенскую. вдруг не дождется?
cattt 09 августа 2018 | 16:33
podwodnik: Собянин: Да ТЬФУ на вас плебеи!
Проголосуете как пахан скажет!
sadda 09 августа 2018 | 16:19
А зачем ему участвовать, если Путин уже принял решение о его победе на выборах?! Если бы выборы были реальные, то пришлось бы поучаствовать. А это так, очередные фейковыборы.
gregor 09 августа 2018 | 16:21
Собянин не будет участвовать в предвыборных теледебатах, — подтвердил глава его избирательного штаба К.Ремчуков
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Какой может быть избирательный штаб и глава избирательного штаба , если даже в дебатах не участвует ?
Зачем там Ремчуков ? Зачем штаб ?
А если там будет не Ремчуков ,а Вася Загубович , грузчик из местного магазина ...., что изменится ?
Кому надо эта лицемерная показуха ? Или миллионы распилить меж собой ?
tovarich67 09 августа 2018 | 16:24
Откуда в путинстане выборы? Только електорату это непонятно.и процент ходящих на этот фарс показывает уровень сознания
hammiak 09 августа 2018 | 16:28
а зачем вобще собянину штаб? на него и на воробьева и так работает каждый день зомбоящик, на всех видео-панелях в метро только собянин. ремчук сгодился бы вместо собянина в дебатах участвовать, а так он зачем? просто потому что где деньги, там и ремчук) любой пациент палаты № 6 может возглавить штаб ССС, и ничего не изменится)
hammiak 09 августа 2018 | 16:33
hammiak: но и логично все: пусть спойлеры на деньги хозяина-победуна "выборов" поупражняются в болтологии
kp6ic 09 августа 2018 | 16:28
лол. фарс и безумие бесконечные какие-то.
sergei_70 09 августа 2018 | 16:31
Г-н Ремчуков, в "Особом мнении", за годы своих выступлений, наговорил столько правильных вещей, о демократическом устройстве государства, о разделении властей, и конечно же о выборах, о справедливых выборах, о том, как это должно быть! А сегодня, на практике, участвует в такой порнографии! Больше, я, его не слушаю. Противно!
kp6ic 09 августа 2018 | 16:35
sergei_70:
чо? ты только щас про ремчукова все понял?
hammiak 09 августа 2018 | 16:42
sergei_70: умный правильный дядя-книжечник возглавит и поучаствует где угодно, лишь бы платили нормально. Не сомневаюсь, что ему хватит демагогии обосновать с научной точки зрения незаменимость собянина)
fas759 09 августа 2018 | 16:36
Каков поп, таков и приход...И так четыре пятилетки...
shtirlitz77 09 августа 2018 | 16:43
"...По его словам, решено «подарить» время другим соискателям на пост мэра, потому что они менее известны..."
Ну прям отец родной.
Как заботится о чадах.
Какие подарки делает от щедрот своих.
Насколько же он далек от реальной жизни, что рассчитывает на дураков, которые поверят очередному его лицемерию.
А Ремчуков-то каков?
С какой мордой лица придет после выборов на Эхо объяснять нам, как честно был избран ССС.