Z Архив новостей новости
5 17 6 660
16:04, 09 августа 2018

Собянин не будет участвовать в предвыборных теледебатах, — подтвердил глава его избирательного штаба К.Ремчуков

По его словам, решено «подарить» время другим соискателям на пост мэра, потому что они менее известны. Теперь у них будет возможность лучше рассказать о себе, своих взглядах и о том, как должен развиваться город. Напомню, выборы мэра пройдут 9 сентября. Помимо Собянина, кандидатов четверо – выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, от Справедливой России – Илья Свиридов, и бывший владелец компании Су-155 Михаил Балакин

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rampa 09 августа 2018 | 16:11

а может самое время в дебатах поучаствовать, чтобы на конкретные вопросы оппонентов по отвечать. "дабы дурь каждого видна была". А петь себе дифирамбы голосами купленных за бюджетные деньги прихлебателей большого ума не надо )))

oneoretwo 09 августа 2018 | 16:14

...чо, аленевод, засцал, что ли ?

viniqi 09 августа 2018 | 16:16

oneoretwo: Как водится, берет пример с пахана!!!

podwodnik 09 августа 2018 | 16:17

Константин Ремчуков известный демократ-молчун. Он молчит и Собянину молчать советует. Чего распинаться если молча нарисуют сколько надо? И Ремчукову молча начислят сколько надо. Молчание - золото.

neon001 09 августа 2018 | 16:19

podwodnik: а потом с деньгами на лазурные берега к киселеву с соловьевым. что еще в старости нужно. не ждать же пенсию нищенскую. вдруг не дождется?

cattt 09 августа 2018 | 16:33

podwodnik: Собянин: Да ТЬФУ на вас плебеи!
Проголосуете как пахан скажет!

sadda 09 августа 2018 | 16:19

А зачем ему участвовать, если Путин уже принял решение о его победе на выборах?! Если бы выборы были реальные, то пришлось бы поучаствовать. А это так, очередные фейковыборы.

gregor 09 августа 2018 | 16:21

Собянин не будет участвовать в предвыборных теледебатах, — подтвердил глава его избирательного штаба К.Ремчуков
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какой может быть избирательный штаб и глава избирательного штаба , если даже в дебатах не участвует ?
Зачем там Ремчуков ? Зачем штаб ?
А если там будет не Ремчуков ,а Вася Загубович , грузчик из местного магазина ...., что изменится ?
Кому надо эта лицемерная показуха ? Или миллионы распилить меж собой ?

tovarich67 09 августа 2018 | 16:24

Откуда в путинстане выборы? Только електорату это непонятно.и процент ходящих на этот фарс показывает уровень сознания

hammiak 09 августа 2018 | 16:28

а зачем вобще собянину штаб? на него и на воробьева и так работает каждый день зомбоящик, на всех видео-панелях в метро только собянин. ремчук сгодился бы вместо собянина в дебатах участвовать, а так он зачем? просто потому что где деньги, там и ремчук) любой пациент палаты № 6 может возглавить штаб ССС, и ничего не изменится)

hammiak 09 августа 2018 | 16:33

hammiak: но и логично все: пусть спойлеры на деньги хозяина-победуна "выборов" поупражняются в болтологии

kp6ic 09 августа 2018 | 16:28

лол. фарс и безумие бесконечные какие-то.

(комментарий скрыт)

sergei_70 09 августа 2018 | 16:31

Г-н Ремчуков, в "Особом мнении", за годы своих выступлений, наговорил столько правильных вещей, о демократическом устройстве государства, о разделении властей, и конечно же о выборах, о справедливых выборах, о том, как это должно быть! А сегодня, на практике, участвует в такой порнографии! Больше, я, его не слушаю. Противно!

kp6ic 09 августа 2018 | 16:35

sergei_70:
чо? ты только щас про ремчукова все понял?

hammiak 09 августа 2018 | 16:42

sergei_70: умный правильный дядя-книжечник возглавит и поучаствует где угодно, лишь бы платили нормально. Не сомневаюсь, что ему хватит демагогии обосновать с научной точки зрения незаменимость собянина)

fas759 09 августа 2018 | 16:36

Каков поп, таков и приход...И так четыре пятилетки...

(комментарий скрыт)

shtirlitz77 09 августа 2018 | 16:43

"...По его словам, решено «подарить» время другим соискателям на пост мэра, потому что они менее известны..."

Ну прям отец родной.
Как заботится о чадах.
Какие подарки делает от щедрот своих.
Насколько же он далек от реальной жизни, что рассчитывает на дураков, которые поверят очередному его лицемерию.
А Ремчуков-то каков?
С какой мордой лица придет после выборов на Эхо объяснять нам, как честно был избран ССС.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 534 6 7240 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6543 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Новости

Российский рубль упал до нового минимума На сегодняшних торгах в Москве доллар стоит более 66 рублей, евро – 77 рублей…

5 75 6 5066
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 219 6 17525 08:54
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 100 6 8275 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 109 6 10386 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 169 6 18211 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Новости

Лукьянов: Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики Политолог проводит параллели с Ираком..

5 49 6 5149
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 110 6 12458 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 283 6 35525 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 46 6 5824 06:52
Kмосква, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 60 6 7557 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи
Новости

Силуанов: ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране По его словам, российская экономика и платежный баланс стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям…

5 49 6 6501
Новости

США объявили о введении новых санкций против России Из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей…

5 43 6 6191
Новости

Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции В посольстве подчеркивают, что санкции вводятся «под надуманным предлогом»...

5 44 6 6506
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я хотел бы обратиться к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы. Ходорковский создает свою группу – я знаю, уже набирают туда журналистов. Я готов помочь…

5 90 6 21277 02.08
#слушать 36:06 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ

Популярное за неделю

Новости

Власти США с 22 августа вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей Одновременно Россия должна выполнить ряд условий в течение трех месяцев…

5 39 6 15707
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 152 6 142732 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 67 6 10034 06.08
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Как прокололись Владимир Путин и моя любимая Мария Захарова Просто послушай, как они это говорят. Просто следи за руками. И больше ничего…

5 214 6 377781 06.08
Kобщество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 204 6 167555 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7171066
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3604549

Сегодня в эфире