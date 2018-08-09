Собянин не будет участвовать в предвыборных теледебатах, — подтвердил глава его избирательного штаба К.Ремчуков

По его словам, решено «подарить» время другим соискателям на пост мэра, потому что они менее известны. Теперь у них будет возможность лучше рассказать о себе, своих взглядах и о том, как должен развиваться город. Напомню, выборы мэра пройдут 9 сентября. Помимо Собянина, кандидатов четверо – выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, от Справедливой России – Илья Свиридов, и бывший владелец компании Су-155 Михаил Балакин