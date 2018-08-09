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16:03, 09 августа 2018

Финансовая система России достаточно устойчивая, и ее удается «держать», несмотря на санкции, — утверждают в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что недружественные решения США сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. При этом он ответил, что говорить об ответных мерах пока рано.
На фоне сообщений о новых санкциях против России, курс доллара превысил 66 рублей, а евро – достиг почти 77. Акции российских компаний значительно потеряли в цене, в частности, Аэрофлота.

Комментарии

25

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putin2018 09 августа 2018 | 16:05

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ostapbey 09 августа 2018 | 16:22

.........
...
восемь часов вечера разнеслася весть- Как у нашей бабушки, бедненькой старушки, Семеро налетчиков отобрали честь. ПРИПЕВ: Оц, тоц, первертоц, бабушка здорова, Оц, тоц, первертоц, кушает компот, Оц, тоц, первертоц, и мечтает снова Оц, тоц, первертоц, пережить налет. Бабушка мечтает, бедная страдает, Потеряла бедная и покой и сон! Двери все открыты, не идут бандиты... Пусть придут не семеро, хотя бы вшестером!

alladinov 09 августа 2018 | 16:23

Рубль и доллар


Американский доллар важный,
Который нынче лезет всем в заем,
Однажды
C советским встретился рублем.

И ну куражиться и ну вовсю хвалиться:
"Передо мной трепещет род людской,
Открыты для меня все двери, все столицы,
Министры и купцы, и прочих званий лица
Спешат ко мне с протянутой рукой.
Я все могу купить, чего ни пожелаю,
Одних я жалую, других - казнить велю,
Я видел Грецию, я побывал в Китае, -
Сравниться ли со мной какому-то рублю?.."

"А я с тобой не думаю равняться", -
Советский рубль сказал ему в ответ.
"Я знаю, кто ты есть, и если уж признаться:
Что из того, что ты увидел свет?!

Тебе в любой стране лишь стоит появиться,
Как по твоим следам нужда и смерть идут.
За черные дела тебя берут убийцы,
Торговцы родиной тебя в карман кладут.

А я народный рубль, и я в руках народа,
Который строит мир и к миру мир зовет,
И всем врагам назло я крепну год от года.
А ну, посторонись - Советский рубль идет!"

sedoff 09 августа 2018 | 16:36

alladinov: Правильно! А к теме о ментовских пытках про дядю Стёпу стишок прилепи! )))))

platonnekafrin 09 августа 2018 | 16:09

Гребец наш, который раб галерный, он, как известно, не выносит качку. Волнуюсь жутко, что вытошнит его, несмотря на убеждения Пескова.

dorin1987 09 августа 2018 | 16:26

platonnekafrin: /убеждения Пескова./ - Какие же это убеждения? Это уже мантра -"Халва-халва-халва".

eniro 09 августа 2018 | 16:31

platonnekafrin: Галеру бы отвязать от пристани. Нехорошо, вишь человек надрывается...

ostapbey 09 августа 2018 | 16:11

Стянул раб галеры балласт выше центра тяжести.
Да и кингстоны оголил к действу.
Как россиянка на мельдониале..
Даже..

vincenttt 09 августа 2018 | 16:13

"устойчивость" финансовой системы путинской рашки - это тотальная прогрессирующая нищета всего населения РФ и медианная зарплата по всей путинской рашке - 12000 рублей!

vincenttt 09 августа 2018 | 16:17

vincenttt: Только вот у гэбистской падали пескова-навки, ворующей из бюджета РФ "устойчивость" конечно другая..

dmast79 09 августа 2018 | 16:19

vincenttt: Забыл свои гривны в рубли перевести? В гривнах как раз примерно так и будет.

u237 09 августа 2018 | 16:27

dmast79: рубль он ведь завсегда на плаву как г........... , правда ведь, патриотичный ты наш, или вамтролям в твердой валюте платят

dmast79 09 августа 2018 | 16:35

u237: Как бы то ни было, этот кризис Россию не убьёт, но сделает сильнее.
От диктатуры доллара надо было всё равно уходить, диктатура это плохо, не так ли?

dmast79 09 августа 2018 | 16:17

Скоро санкции США станут обязательным атрибутом независимого, суверенного государства.

testmeter 09 августа 2018 | 16:23

dmast79: А ты от какой зависимости борешься? От алкогольной, али от скрепной вялико-духовной?

kryimzdick 09 августа 2018 | 16:25

dmast79: кроме Раши, Ирана и Ына таких даже нет в мире

dmast79 09 августа 2018 | 16:31

kryimzdick: Ну, Украине уж точно независимость не грозит. Только вечный поиск к кому бы присосаться!

kryimzdick 09 августа 2018 | 16:33

dmast79: а Гондурасу?

dmast79 09 августа 2018 | 16:37

kryimzdick: Гондурас и не пыжится, как жаба перед быком (Украина перед Россией).

kryimzdick 09 августа 2018 | 16:42

dmast79: Россия разве бык? Больше похожа на старую задоенную корову с пустыми сиськами

testmeter 09 августа 2018 | 16:18

Финансовую систему России удается «держать» /// возле кремлевского кармана.
Кто бы сомневался...

russel1 09 августа 2018 | 16:22

Новую порцию санкций только пообещали,а все уже трещит.

oneoretwo 09 августа 2018 | 16:23

...да-да, уже слышали-смотрели в записи плешивые мульки про пенсию и про "кризис нас не коснется"... мели, емеля - твоя неделя...

sadda 09 августа 2018 | 16:34

Письков, ты лучше расскажи как отпуск провел в Италии, патриот путинский? во сколько обошелся отдых в супер-отеле с женой и шестью детьми и кто его оплатил?

prade 09 августа 2018 | 16:37

"Финансовая система России достаточно устойчивая"
В Кремле дают знать, что преступников, отравивших Скрипалей в Лондоне, выдавать не будут, даже за счет ухудшения благосостояния миллионов россиян.

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