В Дорогомиловском райсуде начинается заседание по продлению ареста активистке «Нового величия» Анне Павликовой

18-летняя девушка вместе с другими участниками движения обвиняется в создании экстремистского сообщества.

Анна Павликова с девятью другими активистами создали организацию «Новое величие», чтобы совершить государственный переворот, захватить власть и свергнуть конституционный строй в России, утверждает следствие. Защита и родные подсудимых считают, что все дело является провокацией спецслужб. На момент задержания Павликова еще не достигла совершеннолетия. Под арест ее поместили в середине марта, в СИЗО у девушки обострились проблемы со здоровьем. В связи с этим уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее просила перевести Павликову из СИЗО под домашний арест.

Два дня назад правозащитник Лев Пономарев сообщил, что девушке, а также другой активистке «Нового величия» Марии Дубовик, требуется срочная медицинская помощь. По его словам, продление им срока пребывания под стражей стало бы «намеренным издевательством». Во ФСИН же заявили, что здоровью девушек ничто не угрожает – активистки находятся под наблюдением медиков. Напомню, что на прошлой неделе Верховный суд потребовал материалы об аресте Павликовой. По словам ее адвоката Ольги Карловой, это дает шанс, что девушку могут освободить из-под стражи.

Петицию с требованием заменить меру пресечения фигуранткам дела «Нового величия» подписало более 100 тысяч человек.