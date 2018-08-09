В московский офис движения «Открытая Россия» с обыском пришли силовики
Это связано со следственными действиями по делу компании «ЮКОС».
Офис движения «Открытой России» на улице 1905 года обыскивают представители Следственного комитета при поддержке оперативной группы и силовиков с автоматами. К зданию приехал адвокат, но внутрь его не пускают, человек в маске, стоящий у входа, сказал, что пройти никому не разрешат, написала в своем твиттере координатор Правозащиты движения Полина Немировская. По ее словам, из офиса сейчас выносят вещи, в доказательство в аккаунте представлены фотографии, где видно людей в штатском, камуфляже и масках, которые несут к машине большие коробки и сумки.
Сейчас следственная группа закрылась изнутри, около двери стоят оперативные сотрудники, отметила Полина Немировская. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователей интересует ряд документов по одному из уголовных дел, связанных с компанией «ЮКОС», это стало причиной обыска. Эту информацию подтвердили и в Следственном комитете.
Срок следствия по делу «ЮКОСа» продлен до сентября.
Комментарии15
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andreykochnev 09 августа 2018 | 16:02
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 16:19
А это правда, что помойка ОР - это помойка МБХ, вора, убийцы и РФненавистника? Кто подскажет?
sapiens17 09 августа 2018 | 16:08
Ответ на санкции?
Борьба с ветряными мельницами. Имитация. "Открытая Россия", уверен, ежедневно готова к ... "следственным действиям".
ura_russians 09 августа 2018 | 16:22
sapiens17:
на какие деньги бывший олигарх ходорковский содержит лживых бумагопейсателей ???
плохо работают налоговики и полиция, если обанкротившийся зодор смог вывести миллиарды из России при неуплаченных налогах.
cattt 09 августа 2018 | 16:24
sapiens17: Опомнились архаровцы, где тот Юкос, его и след простыл.
hermannhesse456 09 августа 2018 | 16:44
sapiens17: ну да, вазелин у них всегда с собой, как без этого демократией заниматься.
johnywalker 09 августа 2018 | 16:09
Задрали уже.... А вот дело путина "потеряли", как громко похвастался в свое время Бастрыкин
oneoretwo 09 августа 2018 | 16:32
johnywalker: ...это ОНЕ - потеряли, а архивы М.Салье хранятся, где надо храниться...
vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 16:12
Эти "силовики" - они точно не в тюрбанах?
А говорят не по арабски?
oneoretwo 09 августа 2018 | 16:17
...самого юкоса лет 10 как нет, а дело, вишь ты, до сих пор есть - бастарды вертухаев карьеру делают...
polygrafolog 09 августа 2018 | 16:33
oneoretwo: Может они не знают , что всё имущество Юкоса теперь у Сечена ?
rampa 09 августа 2018 | 16:19
до сентября какого года? Компанию отобрали 15 лет назад, Ходорковский 10 лет за "жидкую нефть" отсидел, Пичугин пожизненно сидит ни за что. Чего еще можно накопать, тем более в организации, которая никаким боком к Юкосу не относится и не занимается нефтью?
ura_russians 09 августа 2018 | 16:24
rampa:
пичугин сидит за серию убийств, ходор отсидел за неуплату налогов и обман акционеров.
приговоры обоим признал законным даже ангажированный европейский суд
на какие деньги бывший олигарх ходорковский содержит лживых бумагопейсателей ???
плохо работают налоговики и полиция, если обанкротившийся зодор смог вывести миллиарды из России при неуплаченных налогах.
rampa 09 августа 2018 | 16:36
ura_russians: ты сначала вопрос прочитай, а потом свои простынки в пятый раз копипасть.
Неужели в коробках, которые они из "Открытой России" выносят, наконец-то "выведенные миллиарды" нашли? )))))
u237 09 августа 2018 | 16:34
тут похоже какая то большая, личная не приязнь двух самцов и возможно один другого наградил чем то не свойственным данной породе украшением.