В московский офис движения «Открытая Россия» с обыском пришли силовики

Это связано со следственными действиями по делу компании «ЮКОС».

Офис движения «Открытой России» на улице 1905 года обыскивают представители Следственного комитета при поддержке оперативной группы и силовиков с автоматами. К зданию приехал адвокат, но внутрь его не пускают, человек в маске, стоящий у входа, сказал, что пройти никому не разрешат, написала в своем твиттере координатор Правозащиты движения Полина Немировская. По ее словам, из офиса сейчас выносят вещи, в доказательство в аккаунте представлены фотографии, где видно людей в штатском, камуфляже и масках, которые несут к машине большие коробки и сумки.

Сейчас следственная группа закрылась изнутри, около двери стоят оперативные сотрудники, отметила Полина Немировская. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следователей интересует ряд документов по одному из уголовных дел, связанных с компанией «ЮКОС», это стало причиной обыска. Эту информацию подтвердили и в Следственном комитете.

Срок следствия по делу «ЮКОСа» продлен до сентября.