Московский футбольный клуб Локомотив подписал контракт с нападающим сборной России Федором Смоловым
Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Сам футболист сказал, что не может дождаться, пока выйдет на поле. Ранее 28-летний Смолов выступал за Краснодар. О сроках соглашения с Локомотивом не сообщается.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
realtor_igor 09 августа 2018 | 15:53
Смолов, это козел, который?
yralez 09 августа 2018 | 16:30
realtor_igor: пьяный козел.
Впрочем, к таким же попал.
vsokolov 09 августа 2018 | 16:04
Зря выбросили деньги.
alexander444 09 августа 2018 | 16:34
vsokolov: почему? недорогой и стабильно забивающий