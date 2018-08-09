Клиенты компании Натали турс обратились в Роспотребнадзор с жалобами
Речь идет о сотнях туристов, — рассказала ТАСС представитель ведомства Ирина Попова.
Роспотребнадзор уже подготовил и направил в суды более 30 исков в защиту прав потребителей.
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Речь идет о сотнях туристов, — рассказала ТАСС представитель ведомства Ирина Попова.
Роспотребнадзор уже подготовил и направил в суды более 30 исков в защиту прав потребителей.
Комментарии1
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viniqi 09 августа 2018 | 16:18
Почему не обратились с жалобами, когда дружно с улыбкой голосовали за ВВП!!!