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15:31, 09 августа 2018

Силуанов: Правительство и ЦБ обладает необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране

Правительство и ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране, — об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российская экономика и платежный баланс стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям. Сегодня на российском валютном и фондовом рынке произошел обвал после появления сообщений о готовности США ввести новые санкции из-за дела Скрипалей. Курс доллара превысил отметку в 66 рублей, а евро поднялся выше 77. Значительно подешевели и акции многих российских компаний, в частности, Аэрофлота.

Комментарии

40

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johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 15:32

угу - обладает независимостью ... как в том анекдоте о "неуловимом Джо" ... потому, что он НаХрен никому не нужен ...

grablu_rossiu 09 августа 2018 | 15:33

johnbmw: Ну что, путиноиды? Красиво вас настоящая держава в рот поимела?)))) Выпью коньячку за здоровье американцев!! Просто суперский натяг ваты и портянок. Плешивый казнокрад, небось, последние волосья рвет)))

johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 15:35

grablu_rossiu: ... зато вата радуется ... им опять предоставляется случай пиндосам задницу надрать ...

arye_11 09 августа 2018 | 15:39

johnbmw:
А чем данная ситуация, описываемая Силуановым, отличается от последних лет, предшествовавших перестройке?
Все видели истинное положение дел, все понимали куда оно стремится, все знали настоящую цену советскому рублю и советской экономике, но разговоры о стабильности и расцвете принимали, как должное.
А потом, бамц...!!!
И сейчас тоже самое произойдет. Не вижу причины, чтобы не произошло. И люди и методы все те же.

dmast79 09 августа 2018 | 15:45

arye_11: А причина есть - рубль СССР не был обеспечен ничем! К тому же в состав СССР входили украина, средняя Азия и другие подобные тянущие на дно образования.
Рубль России - стоит ровно столько, сколько стоит - потому и колебания курса, чего не было в СССР! Потому и полные прилавки и никакого дефицита, чего не было в СССР! Потому и нет талонов, очередей, дурацких съездов на которых ничего путного не делалось!

arye_11 09 августа 2018 | 15:50

dmast79:
Именно об этом я и говорю, что тогда, в СССР, что теперь в РФ, экономикой и финансами управляют одни и те же люди одними и теми же методами.
И поэтому плачевное будущее российской экономики и финансов повторит плачевное прошлое советской экономики и финансов до мельчайших деталей.
Не вопрос - произойдет крах или не произойдет.
Вопрос - когда он произойдет и по какому сценарию.

dmast79 09 августа 2018 | 15:55

arye_11: Я же привёл несколько коренных отличий России от СССР!
И люди уже другие - им не нужно разваливать страну что бы получить рычаги обогащения - они уже в их руках! СССР разрушили не финансы, а вполне конкретная группа лиц со вполне конкретной целью - см. выше.
Ну а мечтать конечно не вредно ))

arye_11 09 августа 2018 | 16:04

dmast79:
То, что вы привели, это не "коренные отличия", а внешние, поверхностные отличия.
Легкая штукатурка. Ловкий макияж на все той же гнусной роже.
Рожа все та же, методы её все те же и конец будет все тот же.

dmast79 09 августа 2018 | 16:08

arye_11: Ну, раз вы настолько ангажированны и глупы - то о чём речь, думайте что вам вздумается. Морда у нас и правда, не меняется. Русская с лёгкой примесью восточных черт. Если вам не нравится - ну что ж, ваши семитские черты тоже не всем приятны. ))

tvitov66 09 августа 2018 | 15:57

Если правительство и ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране то нафуа (как грят французы) поднимать тарифы, НДС, пенсионный возраст и цены на бензин?

gordy 09 августа 2018 | 15:53

"Правительство и ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране"


Зачем же так врать? Премьер сказал прямо: денег нет, а этот говорит "стабильность"? Нищета тоже бывает финансово стабильной.

natalia2108 09 августа 2018 | 16:12

gordy: Финансовая стабильность-это-по Силуанову-денег у народа всё меньше, но он молчит и покупает для еды пальмовое масло под страхом тюрьмы, пыток, и проч.
Молчание-вот это и есть "стабильность", а рычаги-это нацгвардия.Так, что он не врёт, а просто мы о разном думаем, он и мы.

u237 09 августа 2018 | 16:10

dmast79: пальмовое масло, вот секрет всех побед России над НАТОй, а вот скажи ка дядя после ответных санкций со стороны России в НАТЕ курс валют колбасит?

natalia2108 09 августа 2018 | 16:39

u237: Вот бы перестали России продавать пальмовое масло, это была бы сильная санкция.

slawa1940 09 августа 2018 | 16:01

arye_11: Похоже... Там была еще и смена "смотрящих"

b522 09 августа 2018 | 15:35

США только нахмурились брови, а валюта вставшей с колен стала покорно на четвереньки...

dmast79 09 августа 2018 | 15:49

b522: Для США уже кончаются инструменты влияния на Россию, какие уж там брови.
Если и эти санкции не сработают - тогда только война. Но она и саму Америку может уничтожить!

u237 09 августа 2018 | 16:17

dmast79: патриот ты пойми вам же санкции во благо это и президент РФ сказал, так что Трапм красава все делает как надо.

dmast79 09 августа 2018 | 16:27

u237: Я тоже считаю что во благо.
Это как в спарринге - надо выбирать противника сильнее и опытнее себя, что бы чему-то научится...

u237 09 августа 2018 | 16:29

dmast79: уж сколько десятилетий учитесь, пора бы и научиться

morganafata 09 августа 2018 | 15:35

Инструментами может и обладает, а как на счет мозгов?

johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 15:38

morganafata: это Излишества ...им этого не надоть ...

eniro 09 августа 2018 | 15:55

morganafata: Я конечно подозревал, что в мединституте студентки узнают, что отсос — это медицинский инструмент такой. Но то, что его применяет правительство и ЦБ, это что-то новое...

y3emen1 09 августа 2018 | 15:37

стабильно в жопе, тоже стабильность.вова никогда не врёт

jurmak 09 августа 2018 | 15:37

Молодцы!!!!!!

piter_ug 09 августа 2018 | 15:37

//обладает необходимыми инструментами для обеспечения ...//

Отменить деньги и по карточкам выдавать еду и одежду по тюремным нормам?

chubazzl 09 августа 2018 | 15:42

Не надо было интегрироваться в чудесный глобальный мир и деньги свои у соседей хранить не надо было. Спасибо либералоидам (и их ученичку утину) за наше счастливое настоящее. Будущее, надеюсь, будет без них.

hiryrg 09 августа 2018 | 15:44

Это заявил этот, который меня без пенсии оставил? "Стабильность" мля...

volkov_25 09 августа 2018 | 15:45

Все таки как хорошо что хоть ТРАМПНАШ.

compare 09 августа 2018 | 15:47

одна закавыка: "инструменты"имеются у всех: у сантехника,сапожника,да и у каждого мужчины,имеется,у кого какой,но "инструментишко"...но,почему-то вода продолжает свой веселый бег,после визита неумелого сантехника,а жены(иногда:)),находят себе альтернативных владельцев "струмента"-наверно,те знают "больше нот".....

vatanen 09 августа 2018 | 15:54

Делает красивое лицо при плохой игре. Конечно обладает инструментами, видим это по курсу рубля.

slawa1940 09 августа 2018 | 15:54

Инструменты, это граждане страны?

sapiens17 09 августа 2018 | 16:02

slawa1940: 100500!!!

u237 09 августа 2018 | 16:20

slawa1940: нет это бойцы Росгвардии, а граждане лишь средства

vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 16:01

Интересно, что это за "необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности в стране", сейчас угадаю... специальные денежно-доильные аппараты для населения от Роснано, да?

abuvgrobu 09 августа 2018 | 16:02


Текущая волатильность на российских рынках связана как с сообщениями о новых американских санкциях в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. . Но вы не переживайте, Я скопил на черный день, мне хватит. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов. ))) Вот так правдоподобней будет.

sparky 09 августа 2018 | 16:06

Для действующего внушения нужно сначала ввести пациента в транс, в гипнотический сон. Для чего помахать у него под носом чем-нибудь блестящим или дать соответствующие медикаменты.
Ничем "блестящим" Силуанов помахать не может за отсутствием оного предмета. Подойдет ли в качестве медикаментов "Боярышник" - вопрос сложный, но экспериментальная проверка показала высокую степень риска для жизни пациентов.
Так что со введением пациентов, то бишь населения в транс у Силуанова дело обстоит плохо, точнее никак (за исключением тех, кто всегда в трансе), поэтому внушение :"У вас все хорошо, вам не о чем беспокоиться..." подействует тоже плохо, а точнее никак.

nikolaitschi 09 августа 2018 | 16:10

Раньше звонари народ созывали, теперь, услышав очередного звонаря, нужно бежать куда глаза глядят. Они рот открывают только чтобы соврать и пожрать.

vincenttt 09 августа 2018 | 16:10

выродок силуанов, финансовая стабильность - это тотальная прогрессирующая нищета и медианная зарплата по всей путинской рашке - 12000 рублей?!

danmestari 09 августа 2018 | 16:32

Бл.дь, мало обладать - надо уметь ими пользоваться. Дай дебилу гвоздь, так он его не в стену забьет, а глаз себе выколет.

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