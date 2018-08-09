Силуанов: Правительство и ЦБ обладает необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране
Правительство и ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране, — об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российская экономика и платежный баланс стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям. Сегодня на российском валютном и фондовом рынке произошел обвал после появления сообщений о готовности США ввести новые санкции из-за дела Скрипалей. Курс доллара превысил отметку в 66 рублей, а евро поднялся выше 77. Значительно подешевели и акции многих российских компаний, в частности, Аэрофлота.
Комментарии40
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johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 15:32
угу - обладает независимостью ... как в том анекдоте о "неуловимом Джо" ... потому, что он НаХрен никому не нужен ...
grablu_rossiu 09 августа 2018 | 15:33
johnbmw: Ну что, путиноиды? Красиво вас настоящая держава в рот поимела?)))) Выпью коньячку за здоровье американцев!! Просто суперский натяг ваты и портянок. Плешивый казнокрад, небось, последние волосья рвет)))
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 15:35
grablu_rossiu: ... зато вата радуется ... им опять предоставляется случай пиндосам задницу надрать ...
arye_11 09 августа 2018 | 15:39
johnbmw:
А чем данная ситуация, описываемая Силуановым, отличается от последних лет, предшествовавших перестройке?
Все видели истинное положение дел, все понимали куда оно стремится, все знали настоящую цену советскому рублю и советской экономике, но разговоры о стабильности и расцвете принимали, как должное.
А потом, бамц...!!!
И сейчас тоже самое произойдет. Не вижу причины, чтобы не произошло. И люди и методы все те же.
dmast79 09 августа 2018 | 15:45
arye_11: А причина есть - рубль СССР не был обеспечен ничем! К тому же в состав СССР входили украина, средняя Азия и другие подобные тянущие на дно образования.
Рубль России - стоит ровно столько, сколько стоит - потому и колебания курса, чего не было в СССР! Потому и полные прилавки и никакого дефицита, чего не было в СССР! Потому и нет талонов, очередей, дурацких съездов на которых ничего путного не делалось!
arye_11 09 августа 2018 | 15:50
dmast79:
Именно об этом я и говорю, что тогда, в СССР, что теперь в РФ, экономикой и финансами управляют одни и те же люди одними и теми же методами.
И поэтому плачевное будущее российской экономики и финансов повторит плачевное прошлое советской экономики и финансов до мельчайших деталей.
Не вопрос - произойдет крах или не произойдет.
Вопрос - когда он произойдет и по какому сценарию.
dmast79 09 августа 2018 | 15:55
arye_11: Я же привёл несколько коренных отличий России от СССР!
И люди уже другие - им не нужно разваливать страну что бы получить рычаги обогащения - они уже в их руках! СССР разрушили не финансы, а вполне конкретная группа лиц со вполне конкретной целью - см. выше.
Ну а мечтать конечно не вредно ))
arye_11 09 августа 2018 | 16:04
dmast79:
То, что вы привели, это не "коренные отличия", а внешние, поверхностные отличия.
Легкая штукатурка. Ловкий макияж на все той же гнусной роже.
Рожа все та же, методы её все те же и конец будет все тот же.
dmast79 09 августа 2018 | 16:08
arye_11: Ну, раз вы настолько ангажированны и глупы - то о чём речь, думайте что вам вздумается. Морда у нас и правда, не меняется. Русская с лёгкой примесью восточных черт. Если вам не нравится - ну что ж, ваши семитские черты тоже не всем приятны. ))
tvitov66 09 августа 2018 | 15:57
Если правительство и ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране то нафуа (как грят французы) поднимать тарифы, НДС, пенсионный возраст и цены на бензин?
gordy 09 августа 2018 | 15:53
"Правительство и ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране"
Зачем же так врать? Премьер сказал прямо: денег нет, а этот говорит "стабильность"? Нищета тоже бывает финансово стабильной.
natalia2108 09 августа 2018 | 16:12
gordy: Финансовая стабильность-это-по Силуанову-денег у народа всё меньше, но он молчит и покупает для еды пальмовое масло под страхом тюрьмы, пыток, и проч.
Молчание-вот это и есть "стабильность", а рычаги-это нацгвардия.Так, что он не врёт, а просто мы о разном думаем, он и мы.
u237 09 августа 2018 | 16:10
dmast79: пальмовое масло, вот секрет всех побед России над НАТОй, а вот скажи ка дядя после ответных санкций со стороны России в НАТЕ курс валют колбасит?
natalia2108 09 августа 2018 | 16:39
u237: Вот бы перестали России продавать пальмовое масло, это была бы сильная санкция.
slawa1940 09 августа 2018 | 16:01
arye_11: Похоже... Там была еще и смена "смотрящих"
b522 09 августа 2018 | 15:35
США только нахмурились брови, а валюта вставшей с колен стала покорно на четвереньки...
dmast79 09 августа 2018 | 15:49
b522: Для США уже кончаются инструменты влияния на Россию, какие уж там брови.
Если и эти санкции не сработают - тогда только война. Но она и саму Америку может уничтожить!
u237 09 августа 2018 | 16:17
dmast79: патриот ты пойми вам же санкции во благо это и президент РФ сказал, так что Трапм красава все делает как надо.
dmast79 09 августа 2018 | 16:27
u237: Я тоже считаю что во благо.
Это как в спарринге - надо выбирать противника сильнее и опытнее себя, что бы чему-то научится...
u237 09 августа 2018 | 16:29
dmast79: уж сколько десятилетий учитесь, пора бы и научиться
morganafata 09 августа 2018 | 15:35
Инструментами может и обладает, а как на счет мозгов?
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 15:38
morganafata: это Излишества ...им этого не надоть ...
eniro 09 августа 2018 | 15:55
morganafata: Я конечно подозревал, что в мединституте студентки узнают, что отсос — это медицинский инструмент такой. Но то, что его применяет правительство и ЦБ, это что-то новое...
y3emen1 09 августа 2018 | 15:37
стабильно в жопе, тоже стабильность.вова никогда не врёт
jurmak 09 августа 2018 | 15:37
Молодцы!!!!!!
piter_ug 09 августа 2018 | 15:37
//обладает необходимыми инструментами для обеспечения ...//
Отменить деньги и по карточкам выдавать еду и одежду по тюремным нормам?
chubazzl 09 августа 2018 | 15:42
Не надо было интегрироваться в чудесный глобальный мир и деньги свои у соседей хранить не надо было. Спасибо либералоидам (и их ученичку утину) за наше счастливое настоящее. Будущее, надеюсь, будет без них.
hiryrg 09 августа 2018 | 15:44
Это заявил этот, который меня без пенсии оставил? "Стабильность" мля...
volkov_25 09 августа 2018 | 15:45
Все таки как хорошо что хоть ТРАМПНАШ.
compare 09 августа 2018 | 15:47
одна закавыка: "инструменты"имеются у всех: у сантехника,сапожника,да и у каждого мужчины,имеется,у кого какой,но "инструментишко"...но,почему-то вода продолжает свой веселый бег,после визита неумелого сантехника,а жены(иногда:)),находят себе альтернативных владельцев "струмента"-наверно,те знают "больше нот".....
vatanen 09 августа 2018 | 15:54
Делает красивое лицо при плохой игре. Конечно обладает инструментами, видим это по курсу рубля.
slawa1940 09 августа 2018 | 15:54
Инструменты, это граждане страны?
sapiens17 09 августа 2018 | 16:02
slawa1940: 100500!!!
u237 09 августа 2018 | 16:20
slawa1940: нет это бойцы Росгвардии, а граждане лишь средства
vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 16:01
Интересно, что это за "необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности в стране", сейчас угадаю... специальные денежно-доильные аппараты для населения от Роснано, да?
abuvgrobu 09 августа 2018 | 16:02
Текущая волатильность на российских рынках связана как с сообщениями о новых американских санкциях в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. . Но вы не переживайте, Я скопил на черный день, мне хватит. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов. ))) Вот так правдоподобней будет.
sparky 09 августа 2018 | 16:06
Для действующего внушения нужно сначала ввести пациента в транс, в гипнотический сон. Для чего помахать у него под носом чем-нибудь блестящим или дать соответствующие медикаменты.
Ничем "блестящим" Силуанов помахать не может за отсутствием оного предмета. Подойдет ли в качестве медикаментов "Боярышник" - вопрос сложный, но экспериментальная проверка показала высокую степень риска для жизни пациентов.
Так что со введением пациентов, то бишь населения в транс у Силуанова дело обстоит плохо, точнее никак (за исключением тех, кто всегда в трансе), поэтому внушение :"У вас все хорошо, вам не о чем беспокоиться..." подействует тоже плохо, а точнее никак.
nikolaitschi 09 августа 2018 | 16:10
Раньше звонари народ созывали, теперь, услышав очередного звонаря, нужно бежать куда глаза глядят. Они рот открывают только чтобы соврать и пожрать.
vincenttt 09 августа 2018 | 16:10
выродок силуанов, финансовая стабильность - это тотальная прогрессирующая нищета и медианная зарплата по всей путинской рашке - 12000 рублей?!
danmestari 09 августа 2018 | 16:32
Бл.дь, мало обладать - надо уметь ими пользоваться. Дай дебилу гвоздь, так он его не в стену забьет, а глаз себе выколет.