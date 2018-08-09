Мособлсуд приговорил 4 участников т.н. «банды ГТА» к пожизненному заключению

Пятый фигурант получил 20 лет колонии. Их признали виновными в бандитизме, убийствах, разбоях и незаконном обороте оружия. Они действовали хладнокровно и продуманно, — утверждает официальный представитель СК Светлана Петренко.

Банда получила свое название в СМИ по аналогии с популярной компьютерной игрой.