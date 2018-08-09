Мособлсуд приговорил 4 участников т.н. «банды ГТА» к пожизненному заключению
Пятый фигурант получил 20 лет колонии. Их признали виновными в бандитизме, убийствах, разбоях и незаконном обороте оружия. Они действовали хладнокровно и продуманно, — утверждает официальный представитель СК Светлана Петренко.
Банда получила свое название в СМИ по аналогии с популярной компьютерной игрой.
Комментарии2
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nata_roo 09 августа 2018 | 15:58
Теперь вопрос: в виду наступающего экономического кризиса, будет ли Кремль педалировать националистическую тему? Если нет, то почему по ГТА приговор озвучен именно теперь?
viniqi 09 августа 2018 | 16:13
Жаль нет смертной казни для исламоискалеченных древолазов!!!