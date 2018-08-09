Следователи приехали в московский офис движения «Открытая Россия» для оперативных действий в рамках дела ЮКОСа
Это подтвердила Интерфаксу официальный представитель СК Светлана Петренко. При этом она не уточнила никаких подробностей. Напомним, подобные обыски проводились в «Открытой России» неоднократно.
Кстати, как сообщают в самой «Открытой России», в офис сейчас не пускают адвоката. У входа в здание поставили автоматчика.
Комментарии14
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laowei 09 августа 2018 | 15:35
Неужто как-то связано с событиями в ЦАР?
slawa1940 09 августа 2018 | 15:50
laowei: Думаете, пришпандобят?
realtor_igor 09 августа 2018 | 15:38
Да, ничего нового...
compare 09 августа 2018 | 15:40
..."прошло уже сто двадцать лет со дня первого слушания по делу "Юкоса",а само "дело",так и не закончено-потомки с "обеих" сторон,собираются на ритуальные слушания,пытаясь понять-чего же все-таки хотят добиться от них,собирая на этот,ставший национальным,День всех "юкосопричастных"...тем не менее,само действие проходит в веселых развлечениях,напоминающих о тех годах,когда такие дела были в моде"....
borhudarov 09 августа 2018 | 15:49
Сдается мне, граждане из СК в их бумагах уже разбираются лучше, чем сами сотрудники.
Это вроде бы смешно, но это уже страшно. Полное беззаконие.
splin2 09 августа 2018 | 15:55
borhudarov: У входа в здание поставили автоматчика.//
скоро начнут ставить пулеметчиков.))
marek 09 августа 2018 | 15:54
А как продвигается дело "Промпартии"? Да, а может быть ещё стоит возобновить аресты по убийству Кирова?
ed10075 09 августа 2018 | 15:55
Неймется все "соколам" Бастрыкина.
balya 09 августа 2018 | 16:08
ed10075: Не, кушать хочется, а кушать очень хорошо в хорошей квартирке с видом на Кремль.
dmitri_m 09 августа 2018 | 15:55
Так так так, в связи со осложнившейся международной обстановкой внезапно дано задание закошмарить очередной офис либерастов-ходорковцев, какой бы предлог найти? Болотное дело? Дело Юкоса? Экстремизм? Репост в вконтакте? Лайкнул котика?
dmitri_m 09 августа 2018 | 15:58
Движение, связанное с Ходорковским, расследует деятельность ЧВК Вагнера, и "внезапно" в их офис нагрянула проверка. Да это явка с повинной практически, на воре и шапка горит.
hz6691 09 августа 2018 | 16:03
Ошиблись адресом. Вся собственность ЮКОСА давно в Роснефти.
balya 09 августа 2018 | 16:06
Пришли поискать, что там нарыто против повара.
koshkairina 09 августа 2018 | 16:36
Надо бы им еще заехать в офис КПРФ по делу об Октябрьском перевороте 1917 года)))