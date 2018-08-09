Следователи приехали в московский офис движения «Открытая Россия» для оперативных действий в рамках дела ЮКОСа

Это подтвердила Интерфаксу официальный представитель СК Светлана Петренко. При этом она не уточнила никаких подробностей. Напомним, подобные обыски проводились в «Открытой России» неоднократно.

Кстати, как сообщают в самой «Открытой России», в офис сейчас не пускают адвоката. У входа в здание поставили автоматчика.