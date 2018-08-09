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15:30, 09 августа 2018

Следователи приехали в московский офис движения «Открытая Россия» для оперативных действий в рамках дела ЮКОСа

Это подтвердила Интерфаксу официальный представитель СК Светлана Петренко. При этом она не уточнила никаких подробностей. Напомним, подобные обыски проводились в «Открытой России» неоднократно.
Кстати, как сообщают в самой «Открытой России», в офис сейчас не пускают адвоката. У входа в здание поставили автоматчика.

Комментарии

14

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laowei 09 августа 2018 | 15:35

Неужто как-то связано с событиями в ЦАР?

slawa1940 09 августа 2018 | 15:50

laowei: Думаете, пришпандобят?

realtor_igor 09 августа 2018 | 15:38

Да, ничего нового...

compare 09 августа 2018 | 15:40

..."прошло уже сто двадцать лет со дня первого слушания по делу "Юкоса",а само "дело",так и не закончено-потомки с "обеих" сторон,собираются на ритуальные слушания,пытаясь понять-чего же все-таки хотят добиться от них,собирая на этот,ставший национальным,День всех "юкосопричастных"...тем не менее,само действие проходит в веселых развлечениях,напоминающих о тех годах,когда такие дела были в моде"....

borhudarov 09 августа 2018 | 15:49

Сдается мне, граждане из СК в их бумагах уже разбираются лучше, чем сами сотрудники.
Это вроде бы смешно, но это уже страшно. Полное беззаконие.

splin2 09 августа 2018 | 15:55

borhudarov: У входа в здание поставили автоматчика.//

скоро начнут ставить пулеметчиков.))

marek 09 августа 2018 | 15:54

А как продвигается дело "Промпартии"? Да, а может быть ещё стоит возобновить аресты по убийству Кирова?

ed10075 09 августа 2018 | 15:55

Неймется все "соколам" Бастрыкина.

balya 09 августа 2018 | 16:08

ed10075: Не, кушать хочется, а кушать очень хорошо в хорошей квартирке с видом на Кремль.

dmitri_m 09 августа 2018 | 15:55

Так так так, в связи со осложнившейся международной обстановкой внезапно дано задание закошмарить очередной офис либерастов-ходорковцев, какой бы предлог найти? Болотное дело? Дело Юкоса? Экстремизм? Репост в вконтакте? Лайкнул котика?

dmitri_m 09 августа 2018 | 15:58

Движение, связанное с Ходорковским, расследует деятельность ЧВК Вагнера, и "внезапно" в их офис нагрянула проверка. Да это явка с повинной практически, на воре и шапка горит.

hz6691 09 августа 2018 | 16:03

Ошиблись адресом. Вся собственность ЮКОСА давно в Роснефти.

balya 09 августа 2018 | 16:06

Пришли поискать, что там нарыто против повара.

koshkairina 09 августа 2018 | 16:36

Надо бы им еще заехать в офис КПРФ по делу об Октябрьском перевороте 1917 года)))

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