Финансовая система России достаточно устойчивая, и ее удается «держать», несмотря на санкции, утверждают в Кремле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что недружественные решения США сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. При этом он ответил, что говорить об ответных мерах пока рано.
На фоне сообщений о новых санкциях против России, курс доллара превысил 66 рублей, а евро – достиг почти 77. Акции российских компаний значительно потеряли в цене, в частности, Аэрофлота.
Ситуация, которая сейчас складывается вокруг национальной валюты, может быть хуже, чем в 2014 году, так как ослабление рубля вызвано политическими факторами. Такое мнение в эфире «Эха» высказал ведущий аналитик инвестиционной компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
Он добавил, что ситуация обостряется внутриполитической борьбой в США, которая влияет на ужесточение риторики в отношении других стран.
Комментарии7
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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 15:04
Бугага))) США БРАВО!! БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ!!! В Кремле и у ваты истерика с психозом))) Письков жадлобно кукарекает: ко-ко-ко, сянкции ни зяконни!!аааа… ))))Комедия!!!
У фюрера от волнения слой ботокса отклеился))) Чем ответит? Уничтожением Воронежа химоружия? Повышением налогов для своих рабов-терпил?
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 15:09
угу ... как в том анекдоте о "неуловимом Джо" ... потому, что он НаХрен никому не нужен ...
pro_hanov 09 августа 2018 | 15:07
С таким народом санкции нам нипочём! Будем брюкву с огорода жрать одну, лишь бы царь на новом Кортеже катался, да грозил пальчиком проклятому Западу.
tag188 09 августа 2018 | 15:07
Может надо чтобы по телевизору выступил президент, и показал новые мультики, уже со сверх-гиперзвуковым оружием??
tv_victim 09 августа 2018 | 15:09
А то! В любой момент можно напрячь население и спасти очередного олигарха!
prade 09 августа 2018 | 15:15
"Финансовая система России достаточно устойчивая"
Пара месяцев назад доллар стоил 57 рублей, а сейчас курс уверенно идет к 70 рублям. О какой устойчивости они там говорят?
satttana_perrrkele 09 августа 2018 | 15:15
как говорил любитель корзиночек с колбасками и чемоданов с баксами: "дно уже найдено" (но снизу постучали).
Затем настучали на самого Улюкаева.
Силуанов, похоже, увлекся русским спортом: бEгом по граблям