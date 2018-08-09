Верховный суд отклонил жалобу Телеграма на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений

Верховный суд России отклонил жалобу мессенджера Телеграм на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений. Таким образом, решение, которое было принято в конце марта, остается без изменений.

Представители мессенджера, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно заявляли о технической невозможности удовлетворения требования спецслужб.