В московский офис движения «Открытой России» пришли силовики
Правозащитница Полина Немировская сказала «Эху Москвы», что это несколько человек, дверь им пока не открыли. В офис движения выехал адвокат.
Ранее сотрудники правоохранительных органов уже проводили обыски в «Открытой России» в рамках дела ЮКОСа.
Комментарии3
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m_doc 09 августа 2018 | 15:09
Дверь не открыли, но ясновидящая Полина уже знает, что в связи с ЮКОСом. Клоуны.
speculyant 09 августа 2018 | 15:12
m_doc: вам трехлетний сынишка по слогам новость читал? ;0)
patrikk_1 09 августа 2018 | 15:14
Правозащитница Полина Немировская сказала «Эху Москвы», что это несколько человек, дверь им пока не открыли. В офис движения выехал адвокат...
Полина Немировская - конченная русофобка, радовалась когда ваххабиты устраивали теракты и гибли россияне.