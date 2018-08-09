В московский офис движения «Открытой России» пришли силовики

Правозащитница Полина Немировская сказала «Эху Москвы», что это несколько человек, дверь им пока не открыли. В офис движения выехал адвокат.

Ранее сотрудники правоохранительных органов уже проводили обыски в «Открытой России» в рамках дела ЮКОСа.