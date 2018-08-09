Российские деятели культуры попросили французского президента обеспечить доступ врачей Красного Креста к Олегу Сенцову
Российские деятели культуры попросили французского президента обеспечить доступ врачей Международного Красного Креста к Олегу Сенцову. Украинский режиссер 88-й день держит голодовку в колонии под Салехардом.
Писательница Людмила Улицкая, режиссер Андрей Звягинцев и другие российские деятели культуры попросили Эмманюэля Макрона посодействовать независимому медицинскому обследованию Олега Сенцова. Об этом пишет газета Le Monde. Издание уточняет, что письмо было датировано 6 августа, однако полный текст не приводит.
Облегчить судьбу заключенного пытаются и по линии Европейского совета по правам человека. Как пишет «МБХ Медиа», адвокат Наташа Добрева попросила российского уполномоченного в ЕСПЧ помочь перевести режиссера в одну из крымских больниц, где есть врач, имеющий доступ к его истории болезни, и где Сенцов получит необходимый уход.
Кроме того в комиссию по помилованию при российском президенте передано обращение матери режиссера – об этом в фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Сенцов осужден на 20 лет по делу о терроризме. Он требует отпустить более 60 соотечественников, которых называет политзаключенными.
Комментарии10
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tv_victim 09 августа 2018 | 15:05
Пусть через год приходят. Все равно ничего не изменится. Режик так и будет "голодать", а "кровавый прижым" опять не пустит. И так ежегодно.
patrikk_1 09 августа 2018 | 15:10
Российские деятели культуры попросили французского президента обеспечить доступ врачей Красного Креста к Олегу Сенцову...
И что врачи Красного креста ему сделают - в жопу сало напихают?
arye_11 09 августа 2018 | 15:06
Вот и проходит(в очередной раз) линия раздела между деятелями русской культуры.
Те, кто добивается освобождения Сенцова, те служат культуре.
А те, кто верноподданно поддерживает любую гнусность власти, те как-то больше относятся не к культуре, а к "культур-мультур".
Пройдет лет 10-15 и будут вспоминать, кто по какую сторону баррикады стоял.
Не впервой. Россия потому что.
dmast79 09 августа 2018 | 15:10
arye_11: Думаете, через 10-15 лет кто-то вспомнит про Уликую, если и сейчас её знают... 1% населения может быть, а читали и того меньше. Вот вы - читали что нибудь из её произвений?
И вообще, если человек "служит культуре" - то его имя на устах миллионов (если он талантлив конечно).
omantic 09 августа 2018 | 15:12
dmast79: в ты-то сам что-нибудь читал в этой жизни , кроме методички !
dmast79 09 августа 2018 | 15:06
В России только два деятеля культуры?
Я думал их немного больше! Или заголовок статьи неправильный? Надо было бы писать - "два российских гражданина, малоизвестная писательница, и режиссер, так же незнакомый широкой публике" ... ну и далее по тексту
m_doc 09 августа 2018 | 15:07
Не поняла... Макрон во ФСИН подрабатывает? Эвона чего...
vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 15:12
Даже гитлеровцы допускали Красный Крест к военнопленным... но мы же хотим быть хуже всех, правильно?
На то она и Духовность, на то он и "русский мир..."
omantic 09 августа 2018 | 15:15
Логично - к Путину обращаться бесполезно , остаётся обращаться к Макрону . Это национальный позор России - Олег Сенцов в российской тюрьме !
stebinmaku 09 августа 2018 | 15:15
Держит голодовку крепкими руками, небо обнимаючи мечтой..