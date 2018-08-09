Российские деятели культуры попросили французского президента обеспечить доступ врачей Красного Креста к Олегу Сенцову...

Российские деятели культуры попросили французского президента обеспечить доступ врачей Международного Красного Креста к Олегу Сенцову. Украинский режиссер 88-й день держит голодовку в колонии под Салехардом.

Писательница Людмила Улицкая, режиссер Андрей Звягинцев и другие российские деятели культуры попросили Эмманюэля Макрона посодействовать независимому медицинскому обследованию Олега Сенцова. Об этом пишет газета Le Monde. Издание уточняет, что письмо было датировано 6 августа, однако полный текст не приводит.

Облегчить судьбу заключенного пытаются и по линии Европейского совета по правам человека. Как пишет «МБХ Медиа», адвокат Наташа Добрева попросила российского уполномоченного в ЕСПЧ помочь перевести режиссера в одну из крымских больниц, где есть врач, имеющий доступ к его истории болезни, и где Сенцов получит необходимый уход.

Кроме того в комиссию по помилованию при российском президенте передано обращение матери режиссера – об этом в фейсбуке написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Сенцов осужден на 20 лет по делу о терроризме. Он требует отпустить более 60 соотечественников, которых называет политзаключенными.