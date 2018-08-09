Обыск в офисе «Открытой России» в Москве вероятно связан с делом ЮКОСа – координатор «Открытой России» Немировская
В офисе «Открытой России» в Москве проходит обыск, который может быть связан с делом ЮКОСа. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор правозащитного проекта «Открытая Россия» Полина Немировская.
«Какое-то время назад нам написала секретарь о том, что к нам под дверь пришли какие-то люди, представившиеся сотрудниками Следственного комитета», — сказала П.Немировская. Она сказала, что вероятно «это по тому же делу ЮКОСа, по которому к нам уже приходили более четырех лет».
Она уточнила, что причину обыска не называли.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
platonnekafrin 09 августа 2018 | 15:02
А Фанни Каплан дала признательные показания или еще ломается в облитой бензином бочке? Поджигайте, все равно, уже всему русскому миру ясно, что Ходор Ленина заказал.
irinakingsize1 09 августа 2018 | 15:03
Господи, уже этот сценарий как оскомина на зубах. Еще одно дело Ходорковскому и, возможно, соратникам. А не ходите в Африку гулять без разрешения.
Достаточно завести одно дело (напр.Юкоса), а потом по нему всю жизнь таскать по вновь открывшимся обстоятельствам.