Лауреат Нобелевской премии Алексиевич, чье выступление в Одессе отменено, сожалеет, что встреча не состоится

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, чье выступление в Одессе было отменено организаторами из-за угроз, сожалеет, что встреча не состоится. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я жалею, что не успела сказать, что не надо бояться своего прошлого», — сказала С.Алексиевич. Она привела в пример опыт Германии и Японии, которые многого достигли, потому, что «смогли посмотреть в глаза своему прошлому».

Писательница добавила, что, несмотря на инцидент, по-прежнему не испытывает неприязни к Украине. «Украину я как любила, так и люблю. У меня нет с ней конфликтов», — добавила С.Алексиевич.

Она уточнила, что, если бы ей предоставили охрану, она бы выступила, несмотря на угрозы.

Ранее стало известно об отмене в Одессе выступления Нобелевского лауреата по литературе С.Алексиевич. Как сообщается, мероприятие было отменено из-за угроз, поступивших в адрес организаторов.