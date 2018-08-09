Лауреат Нобелевской премии Алексиевич, чье выступление в Одессе отменено, сожалеет, что встреча не состоится
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, чье выступление в Одессе было отменено организаторами из-за угроз, сожалеет, что встреча не состоится. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я жалею, что не успела сказать, что не надо бояться своего прошлого», — сказала С.Алексиевич. Она привела в пример опыт Германии и Японии, которые многого достигли, потому, что «смогли посмотреть в глаза своему прошлому».
Писательница добавила, что, несмотря на инцидент, по-прежнему не испытывает неприязни к Украине. «Украину я как любила, так и люблю. У меня нет с ней конфликтов», — добавила С.Алексиевич.
Она уточнила, что, если бы ей предоставили охрану, она бы выступила, несмотря на угрозы.
Ранее стало известно об отмене в Одессе выступления Нобелевского лауреата по литературе С.Алексиевич. Как сообщается, мероприятие было отменено из-за угроз, поступивших в адрес организаторов.
Комментарии4
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bandarbay 09 августа 2018 | 14:56
Яка прикра новина!(с)
andy116k 09 августа 2018 | 14:57
Это ладно, а вот в России пуссирайот линчуют.
zibex 09 августа 2018 | 14:59
Дурочка, не надо было предъявлять украинцам лживых обвинений украинцев в причастности к т.н. "Холокосту", который сам по себе является выдумкой.
Пусть поедет в Израиль и расскажет там как во время войны еврейские банды, которые сейчас называют "партизанскими", грабили и убивали белорусов - что является истинной правдой.
yakov_mandelshtam 09 августа 2018 | 15:14
zibex: Это каким нужно быть ублюдком -чтобы отрицать ХОЛОКОСТ ??? Это ты перепутал своего деде власовца с партизанами !!! Гореть тебе в аду !!!