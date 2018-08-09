Уголовное дело возбудили в Астрахани в отношении сотрудников частного детского сада
Уголовное дело возбудили в Астрахани в отношении сотрудников частного детского сада. По версии следствия, воспитатели и няни связывали детей простынями по рукам и ногам.
Ранее в соцсетях появилось соответствующее видео. Его автор утверждает, что в этом детском саду так делали всегда, чтобы уложить детей спать днем. В самом учреждении говорят, что это провокация, — передает ТАСС.
Комментарии1
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danko1 09 августа 2018 | 14:39
Всё в соответствии с политикой Путина.
Рабов надо с детства воспитывать к послушанию и смирению.