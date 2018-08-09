Сергей Собянин не будет участвовать в предвыборных теледебатах
Это подтвердил глава его избирательного штаба Константин Ремчуков. По его словам, решено «подарить» время другим соискателям на пост мэра, потому что они менее известны. Теперь у них будет возможность лучше рассказать о себе, своих взглядах и о том, как должен развиваться город.
Выборы мэра пройдут 9 сентября. Помимо Собянина, кандидатов четверо – выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, от Справедливой России – Илья Свиридов, и бывший владелец компании Су-155 Михаил Балакин.
Комментарии9
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danko1 09 августа 2018 | 14:36
Собянин на дебатах двух слов связать не сможет, тем более отвечать на конкретные вопросы.
Да и зачем дебаты и выборы, когда Собянина уже выбрал единственный в России избиратель Путин и исход мерзкого спектакля под названием "выборы" давно решен?
grablu_rossiu 09 августа 2018 | 14:40
danko1: Так чукча ж косноязычен ппц.
zemljanka 09 августа 2018 | 15:01
grablu_rossiu: оленевод - не чукча... главный над москвичами
irinaapril 09 августа 2018 | 14:40
Кто бы сомневался, пришлось бы на неприятные вопросы отвечать, а это тебе не вещать назидательным тоном и нахваливать самого себя.А уж лицемерие, мол, уступаю время другим кандидатом, и вовсе зашкаливает.
platonnekafrin 09 августа 2018 | 14:40
Ну, может, пока те о себе будут рассказывать да волосы друг другу рвать, тот осторожненький молчун хотя бы по пояс оголится? Сравнить то есть с кем!
zolingen 09 августа 2018 | 14:41
Он знает слово теледебаты???
zhrv 09 августа 2018 | 14:47
Ну и правильно, с кем там дебатировать, с нижестоящими?
Было бы странно. если бы Мэр города дебатировал, скажем, с начальниками жеков, или подразделений. Они должны просто выполнять приказы, по моему.
raffal 09 августа 2018 | 15:00
zhrv: с кем там дебатировать, с нижестоящими?
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Не с "нижестоящими", а с претендентами на пост мэра. На этапе предвыборной кампании действующий мэр тоже один из кандидатов на этот пост в новой каденции.
Но не будет дебатов, как не будет и выборов, а будет фарс под таким названием.
vlad_sabbath 09 августа 2018 | 15:06
А никто и не собирается голосовать за собянина.
Ему собираются подарить победу независимо от голосования народа.
Мы все ОБЯЗАНЫ этому помешать.