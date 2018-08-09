В московском офисе движения «Открытая Россия» проходит обыск. Некоторые подробности «Эху» рассказала представитель движения Полина Немировская.

По словам Немировской, после начала обыска секретарь «Открытой России» перестала выходить на связь. Только что источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски проводятся в связи с делом ЮКОСа.