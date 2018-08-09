В московском офисе движения «Открытая Россия» проходит обыск
В московском офисе движения «Открытая Россия» проходит обыск. Некоторые подробности «Эху» рассказала представитель движения Полина Немировская.
По словам Немировской, после начала обыска секретарь «Открытой России» перестала выходить на связь. Только что источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски проводятся в связи с делом ЮКОСа.
Комментарии6
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dmast79 09 августа 2018 | 14:40
А они разве не объявлены запрещенной организацией?
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 14:40
Ещё не кого не зарезали, ещё не кого не съели? Кровожадные путиноиды жаждут крови, скоро всех оппов отправят на скотобойню на мясо для зоопарков!
podwodnik 09 августа 2018 | 14:46
"... в связи с делом ЮКОСа ....".
ЮКОСа нет, а Дело живёт,
Лучше бы было наоборот.
putin_itogy 09 августа 2018 | 14:49
Чекист в падучей бьётся,
психует маленький великий Цахес.
Слёзки поди навернулись, и зубки крошит..
Побереги зубки, пердун..))
tks 09 августа 2018 | 14:51
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
andygo__ru 09 августа 2018 | 14:55
Ну и ну.... Что, этот чертов ЮКОС - опять скважинную жидкость украл?!!! Володя, спаси Расеюшку от ЮКОСа!