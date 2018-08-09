Деятели культуры РФ обратились к президенту Франции с просьбой добиться доступа «Красного креста» к Олегу Сенцову
Российские деятели культуры обратились к президенту Франции с просьбой добиться доступа врачей международного «Красного креста» к украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщает газета Монд. В письме отмечается, что Сенцов, который был осужден в России на 20 лет за терроризм, находится между жизнью и смертью, и ему необходимо провести независимое обследование в российской колонии.
Сенцов голодает 88 дней, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии11
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skuulll 09 августа 2018 | 14:37
Да кто ж его заставлял голодать?
ukov 09 августа 2018 | 14:44
skuulll: Макрон пришли Сенцову макарон.
m_doc 09 августа 2018 | 14:49
ukov: Как там надежда мировой культуры Павленский... Не обижают ли... хватает ли ему макарон...
patrikk_1 09 августа 2018 | 14:52
Деятели культуры РФ обратились к президенту Франции с просьбой добиться доступа «Красного креста» к Олегу Сенцову...
Российские культуру, медицину, СМИ, телевидение, науку и образование захватила космополитическая проамериканская мафия.
serhio_25__ 09 августа 2018 | 14:58
Пусть допустят представителей книги рекордов Гинесса.
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 14:42
Скорее бы сдохла эта нелюдь, планирующая потопить в крови россиян!
m_doc 09 августа 2018 | 14:45
Красный Крест наверняка посоветует здоровое питание. Какая неожиданность!
vea4ek 09 августа 2018 | 14:54
А Павленский сколько уже париться без предъявления обвинения...
lnmanusnostras1 09 августа 2018 | 14:55
Смешно) Там во Франции один акционист томится, при чем вроде как русский и борец с путиным, по нему у "деятелей культуры " нет желания к макрону обратиться? Клоуны.
vea4ek 09 августа 2018 | 14:59
Апелляционный суд Киева оставил Надию под стражей, ааа...
vlad_sabbath 09 августа 2018 | 15:01
СЛАВА ГЕРОЮ Сенцову!
Дай бог ему сил и здоровья, и если герой погибнет, то это будет убийство, в котором будет виновата российская власть.