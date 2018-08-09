Силуанов: ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране
Правительственный Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране, — об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российская экономика и платежный баланс стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям. Сегодня на российском валютном и фондовом рынке произошел обвал после появления сообщений о готовности США ввести новые санкции из-за дела Скрипалей.
Курс доллара превысил отметку в 66 рублей, а евро поднялся выше 77. Значительно подешевели и акции многих российских компаний, в частности, Аэрофлота.
Комментарии36
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mamiluk 09 августа 2018 | 14:36
Ждём появления "АБЫРВАЛГов" ,"ГЛАВМЯСА","МИНБУМПРОМОВ"...
grablu_rossiu 09 августа 2018 | 14:36
mamiluk: Бугага))) США БРАВО!! БОЖЕ, ХРАНИ АМЕРИКУ!!! В Кремле и у ваты истерика с психозом))) Письков жадлобно кукарекает: ко-ко-ко, сянкции ни зяконни!!аааа… ))))Комедия!!!
У фюрера от волнения слой ботокса отклеился))) Чем ответит? Уничтожением Воронежа химоружия? Повышением налогов для своих рабов-терпил?
pro_hanov 09 августа 2018 | 14:40
grablu_rossiu: Силуанов прав: они там себе соломки подстелили за счёт ограбления граждан. С бюджетом всё нормально. Росстат тоже получил указания о том, сколько должна составить инфляция. Только цены не слушаются Росстата. Это люди не сводят концы с концами, а на людей властям плевать - лишь бы госбюджет был в порядке.
patrikk_1 09 августа 2018 | 14:43
Силуанов: ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране...
В.Путин - слабак, король госзаказа, нам нужен другой президент, более решительный, мужественный, без недвижимости в Геленджике и 360 миллиардов долларов на офшорах.
pro_hanov 09 августа 2018 | 14:51
patrikk_1: «нам нужен другой президент, более решительный»
Поддерживаю! Лучше ужасные конец, чем ужас без конца) А то отрезают, как хвост собаке, по кусочкам. Вперёд на Вашингтон!
navsegda 09 августа 2018 | 14:54
patrikk_1: Зачем вам PRESIDENT ? Это институт цивилизованных народов . Вам как дикарям нужен вождь , или даже пастырь , как стаду
jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 14:41
Все эти санкции, которые с 2014 года - это в основном пиар. Что бы и волки были сыты, и овцы целы.
Мой Личный опыт. Работаю на западные лейблы, инжиниринг. С 2014 года заказы немного упали - сейчас рост. Повышают зарплату. Летом как всегда мало заказов и много свободного времени. Поэтому графоманствую и просвещаю эховскую ботву))
Главное - РОСТ НА ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ продаж новых ЛЕГКОВЫХ авто в России в этом году, это в основном ИНОМАРКИ российской сборки РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Более того, РОСТ ЧИСТОГО ИМПОРТА - Субару, например, который не производится в России. Все квоты на Волво уже выбраны.
Грузовики. Рост продаж тягачей Volvo, Man, Scania - на ДЕСЯТКИ %. Очень большой рост продаж КАМАЗов и Газелек.
Продажи авто - основной показатель состояния экономики. С экономикой всё в порядке.
Пострадают от санкций исключительно лица, близкие к Путе, до 70 рэ может упасть курс рубля (не привыкать). Инфляция 15 %! И всё! Нам что, привыкать?
Реальные санкции - это по Иранскому варианту. Эмбарго на нефть. Прекращение закупок газа. Этого НИКОГДА не будет. 80 % соляры, продаваемой в Европе - из нефти российского происхождения, при том, что там высокое содержание серы (в нефти). Европейцы же производят солярку, удовлетворяющуб всем стандартам ЕВРО.
ЗЫ. К Путе отношусь негативно. Зачем было устраивать эти кибератаки по всему Миру? Зачем?! Может кто-нибудь объяснить это разумно?....хе-хе.
jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 14:44
jjuddgge_ddrredd: Уровень жизни в России НАМНОГО выше чем на Украине.
Это факт БЕССМЫСЛЕННО отрицать.
Если Россия занимает 120 место в Мире по дорогам и дорожной инфраструктуре, то Украина - 136 место. На 16 мест ниже. Далее.В России в 5раз (!) в год БОЛЬШЕ продаётся новых авто на душу населения, чем на Украине, в основном это иномарки российской сборки - РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Такие же примерно пропорции на вторичном рынке авто.
В России около 50% автопарка старше 10 лет, на Украине...свыше 70%(!). В России свыше 30% автопарка в возрасте от 3-х до 7-и лет, на Украине...менее 10%
Продажа авто населению - это очень точный показатель уровня жизни. Население Украины по сравнению с Россией -НИЩЕЕ. А против хохлят ведь нет никаких санкций, только преференции со стороны Запада.
Миллионы хохлят на заработках в Польше и России. В Польше драят унитазы. В России это в основном подсобные строительные рабочие, а их жинки на Ленинградке по ночам подхалтуривают.
Порошенко - миллиардер, рано или поздно уедет на ПМЖ в Израиль, будет соседом Коломойского. Хохлята - нищеброды, куда им ехать, никому не нужны бедняки. Нового Майдана нет. Хотя все видят, что Порошенко и Ко - мошенники. Почему нет Майдана. Нет проплат. Прошлый Майдан был проплачен Порошенко и Коломойским, спонсоров нового майдана нет. Хохлята забесплатно скакать никогда не будут.
Мораль.
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти его в Европу
Где надо действовать умом
Он напрягает тольку жопу"
(Т. Шевченко, 1851 г)
PS. На глуповатые вопросы, почему пишу о хохлах, объясняю. 80% местной флоры и фауны - злобные, нищие и завистливые скачущие бандерлоги))))
dmast79 09 августа 2018 | 14:42
grablu_rossiu: Помоему, истрерика наоборот в стане долларозависимых - и неспроста.
Ну и либерал-компрадоры, живущие на гранты из США, небезосновательно побаиваются, как бы их не назначили "агентами врага" уже официально ...)
pro_hanov 09 августа 2018 | 14:45
dmast79: «истрерика наоборот в стане долларозависимых »
А ты долларонезависимый? Свой коммент на бересте написал? Даже китайцы продают нам компьютеры и смартфоны в долларах.
dmast79 09 августа 2018 | 14:59
pro_hanov: А будут в рублях. Или в йенах. Делов то!
sparky 09 августа 2018 | 15:12
dmast79: Ну, если завоевать Китай, то будут. Вперед, нумерной!
zolingen 09 августа 2018 | 14:37
Силуанов: ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране
И на хрена тогда грабить пенсионеров? Или грабеж это один из инструментов? Если так, не завидую всем нам.
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:41
zolingen: И на хрена тогда грабить пенсионеров?/ - Не ТРОЖЬ!!! это СКРЕПА!!!!!
zibex 09 августа 2018 | 14:39
Путин встречается с народом.
- Как живете, товарищи?
- Хорошо живем, - отвечает народ.
- А хотели бы жить еще лучше?
- Если будет ваше указание, будем жить еще лучше.
peresvet73 09 августа 2018 | 14:41
Сам факт этого заявления говорит о том, что жопа надвигается!
zibex 09 августа 2018 | 14:41
А новые санкции еще даже не вводили
podwodnik 09 августа 2018 | 14:41
"... Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, валюта наша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо ..."
tv_victim 09 августа 2018 | 14:43
Еще бы! Видели мы эти "инструменты"! Повышение пенсионного возраста, рост налогов и платы за ЖКХ, подорожание госуслуг.... Маладэс, а не министр! Он твердо уверен в том, что народ - та же нефть. Только деньги из народа добывать легче....
tag188 09 августа 2018 | 14:44
Где верховный с заявлениями? Почему не успокоит нервничающий народ? После заявлений разных Силуановых-Набиулинных уверенность в том, что все очень плохо, только вырастет :))
stebinmaku 09 августа 2018 | 14:44
"ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами"
- - - -
С помощью фомки, отмычки и такой-то матери ЦБ справится с чем угодно..
tv_victim 09 августа 2018 | 14:47
stebinmaku: Иногда складывается мнение, что незаменимый в страну приезжает только на очередную инаугурацию или открытие чемпионата... А все остальное время он пребывает в других странах, а то и вовсе на другой планете....
platonnekafrin 09 августа 2018 | 14:45
Мы сильны как никогда! В бой пойдут старики!
tv_victim 09 августа 2018 | 14:49
platonnekafrin: Скорее под нож, а не в бой.... Да и не они одни.
wojskowy Марек Качоровски 09 августа 2018 | 14:50
Если всё в порядке, то почему рубль падает и акции основных Российских компаниях на Биржах тоже? Или это и есть финансово-экономическая стабильность, или Силуянов ничего не понимает в экономике и финансах, или банальный врунишка.
dmast79 09 августа 2018 | 15:02
wojskowy: Нормальная реакция не на пустом месте. Думаю, другая страна перед угрозой таких санкций "упала" бы куда сильнее. Плюс никто не знает какие ответные меры примет Россия.
marchuk 09 августа 2018 | 14:51
Ну, слава те, господи! Ух!.. Представляю что бы сейчас было, не будь этого струмента. Молодцы. Уж хоть показали бы, чего стесняться. Самый кончик.
all_seeing74 09 августа 2018 | 14:53
Похоже пора вытаскивать бабки с сб!)))) жопа не за горами!!!))))
putin_itogy 09 августа 2018 | 14:53
Зарплата у этого плешивого брателька Кузичева, 1,7 ляма в месяц.
И поди подрабатывает тихаря, "консультантом" на тайных площадках, за зелёные, "которые скоро исчезнут".(с) (небритый оракул с 1-анала)
Итого, Силуанову не страшен и чёрт, а не то, курс в 120..
zemljanka 09 августа 2018 | 14:58
НДС - 600 триллионов
Пенсионеры - 600 триллионов
Посчитал Силуанов своей гениальной башкой.
putin_itogy 09 августа 2018 | 15:01
zemljanka: Она у него не "гениальная"..
она плешивая..
belovnikita 09 августа 2018 | 15:00
Как там алкаш беня ельц плел: "девальвации не будет, твёрдо и чётко", а на следующий день...
tv_victim 09 августа 2018 | 15:11
belovnikita: А фигли? Все его отродье давно за бугром....
lager23 09 августа 2018 | 15:01
российская экономика и платежный баланс стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям.
////////
Его устами, да мёд бы пить!
Судя по опыту прошлых лет и «талантам» правительства финансовые запасы РФ растаят за год...
lisitsa1962 09 августа 2018 | 15:04
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар..." (С)
oldbobby 09 августа 2018 | 15:07
Ну это он слегка погорячился, финансовая стабильность не такая уж и финансово стабильная.