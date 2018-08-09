Силуанов: ЦБ обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране...

Правительственный Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения финансовой стабильности в стране, — об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российская экономика и платежный баланс стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям. Сегодня на российском валютном и фондовом рынке произошел обвал после появления сообщений о готовности США ввести новые санкции из-за дела Скрипалей.

Курс доллара превысил отметку в 66 рублей, а евро поднялся выше 77. Значительно подешевели и акции многих российских компаний, в частности, Аэрофлота.