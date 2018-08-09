В Москве сегодня мыли памятник Пушкину
Год назад монумент прошел реставрацию. Но уход за ним, подчеркивает химик-реставратор мастерской «Наследие» Нина Зайцева, должен быть постоянным.
Одновременно с помывкой Пушкина Мосгорнаследие провело прямо у памятника семинар для специалистов по уходу за городской скульптурой. В дальнейшем другим монументам тоже предстоит помывка.
Комментарии1
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ollega_4 09 августа 2018 | 14:19
А я вчерась мылся. И все СМИ как-то игнорировали эту новость...