В Москве сегодня мыли памятник Пушкину

Год назад монумент прошел реставрацию. Но уход за ним, подчеркивает химик-реставратор мастерской «Наследие» Нина Зайцева, должен быть постоянным.

Одновременно с помывкой Пушкина Мосгорнаследие провело прямо у памятника семинар для специалистов по уходу за городской скульптурой. В дальнейшем другим монументам тоже предстоит помывка.