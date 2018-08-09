Болельщики клуба ПАОК напали на журналистов из России во время матча Лиги Европы с московским «Спартаком» в Салониках

В Греции считают, что в России раздувают скандал беспочвенно.

Встреча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между ПАОКом и «Спартаком» завершилась победой греческого клуба со счетом 3-2. Еще до матча фанаты ПАОКа пытались прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. Кроме того, перед игрой активная группа местных болельщиков приставала ко всем журналистам славянской внешности. Под угрозой избиения у представителей СМИ отбирали аккредитации, а также личные вещи и деньги. Причем, как отметил обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров, все происходило на глазах у стюардов. Которые не вмешивались в ситуацию.

Генконсульство РФ в Салониках начало проверку, но реакция местных однозначна: «А чего вы хотели?» Легендарная фраза «Добро пожаловать в ад» красуется на входе в один из секторов стадиона Тумба отнюдь не для красного словца. Болельщикам ПАОКа в умении создавать безумную атмосферу на стадионе нет равных.

Но и нападение на журналистов, и огромный политический баннер про Македонию, красовавшийся на трибунах всю игру, и лазерные указки на лице Квинси Промесса перед исполнением пенальти – явный повод для УЕФА вспомнить о дисциплинарных санкциях в отношении греческого клуба.

Член совета директоров греческого футбольного клуба ПАОК Любош Михель заявил РИА Новости, что из инцидента с российскими журналистами раздувают скандал. В то время, как делегат УЕФА отметил потрясающую атмосферу на матче.