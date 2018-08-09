Главного редактора ЦУР вызвали на допрос в СК по делу о гибели журналистов в Центральноафриканской республике
Главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина вызвали на допрос в СК по делу о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Допрос назначен на завтра. Ранее в СК дважды допрашивали заместителя главного редактора Анастасию Горшкову. Она проходит по делу как свидетель.
Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, сотрудничавшие с Центром управления расследованиями, работали над фильмом о наемниках из ЧВК Вагнера. С фиксером журналистов познакомил Кирилл Романовский – журналист издания ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным, — напоминает Константин Мирошников.
Сам Романовский утверждал, что за 4 года командировок ни разу не видел российских наемников.
С консультантом по имени Мартин погибшую в Африке съемочную группу познакомил журналист РИА ФАН. Кирилл Романовский уже дал показания следователям.
В день своей гибели российские журналисты направлялись к фиксеру, то есть тому, кто может помочь с организацией съемок. В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского говорили, что человек по имени Мартин якобы работал в миссии ООН, однако в самой организации сказали, что у них такого сотрудника нет. По некоторым данным именно Мартин порекомендовал съемочной группе водителя – единственного, кто выжил во время нападения. В свою очередь с фиксером журналистов свел их российских коллега Кирилл Романовский. По его словам, о человеке, который «хоть что-то понимает в африканских раскладах» журналиста спросил режиссер Александр Расторгуев. Тогда он и порекомендовал Мартина.
Стоит отметить, что сам Романовский – военный корреспондент РИА ФАН в Сирии. Как утверждают источники РБК, у издания часто появляются эксклюзивы по этой теме, потому что журналистам помогает ЧВК Вагнера. РИА ФАН связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным – бизнесменом, которому также приписывают спонсорство частной военной компании. Погибшая съемочная группа собиралась снимать в ЦАР фильм о российских наемниках.
Сам Романовский утверждал, что ни разу за четыре года командировок не видел ЧВК Вагнера.
Комментарии6
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dmast79 09 августа 2018 | 14:13
Мне померещилось - "директора ЦРУ" вызали.
А оказывается, речь лишь о мелком его сотруднике!
timber_head 09 августа 2018 | 14:17
А че бы следователям СК самим не смотаться в ЦАР и не выяснить все на месте? Т.с. на месте преступления и по горячим следам. Осмотреть место, допросить свидетелей, то-се... ЧТо там положено делать по протоколу? Но это, конечно, не за лайки в инете сажать - тут у этих "профессионалов" очко жим-жим делает.
dmast79 09 августа 2018 | 14:20
timber_head: А офис этого ЦУРа разве в ЦАР? Не путайте разные дела - тут речь о том, кто и как планировал эту провокацию, а планировали это явно не в Африке!
eniro 09 августа 2018 | 14:32
dmast79: А вы откуда взяли, что это была провокация? Из особой методички?
timber_head 09 августа 2018 | 14:43
dmast79: Деточка, расследуется ПРЕСТУПЛЕНИЕ. А если следователи наверняка, не разбираясь, знают кто "планировал" - значит получили указания как раз от тех, кто планировал. Иначе откуда им знать.
aleks50 Алексей Клубников 09 августа 2018 | 14:20
А чего не вызвать на допрос бабушку Джамаля? Это почти такой же идиотизм, как допрашивать редактора, вместо того, чтобы тормошить повара Вовы питерского.