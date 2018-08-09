Главного редактора ЦУР вызвали на допрос в СК по делу о гибели журналистов в Центральноафриканской республике

Главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина вызвали на допрос в СК по делу о гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Допрос назначен на завтра. Ранее в СК дважды допрашивали заместителя главного редактора Анастасию Горшкову. Она проходит по делу как свидетель.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, сотрудничавшие с Центром управления расследованиями, работали над фильмом о наемниках из ЧВК Вагнера. С фиксером журналистов познакомил Кирилл Романовский – журналист издания ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным, — напоминает Константин Мирошников.

Сам Романовский утверждал, что за 4 года командировок ни разу не видел российских наемников.

С консультантом по имени Мартин погибшую в Африке съемочную группу познакомил журналист РИА ФАН. Кирилл Романовский уже дал показания следователям.

В день своей гибели российские журналисты направлялись к фиксеру, то есть тому, кто может помочь с организацией съемок. В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского говорили, что человек по имени Мартин якобы работал в миссии ООН, однако в самой организации сказали, что у них такого сотрудника нет. По некоторым данным именно Мартин порекомендовал съемочной группе водителя – единственного, кто выжил во время нападения. В свою очередь с фиксером журналистов свел их российских коллега Кирилл Романовский. По его словам, о человеке, который «хоть что-то понимает в африканских раскладах» журналиста спросил режиссер Александр Расторгуев. Тогда он и порекомендовал Мартина.

Стоит отметить, что сам Романовский – военный корреспондент РИА ФАН в Сирии. Как утверждают источники РБК, у издания часто появляются эксклюзивы по этой теме, потому что журналистам помогает ЧВК Вагнера. РИА ФАН связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным – бизнесменом, которому также приписывают спонсорство частной военной компании. Погибшая съемочная группа собиралась снимать в ЦАР фильм о российских наемниках.

Сам Романовский утверждал, что ни разу за четыре года командировок не видел ЧВК Вагнера.