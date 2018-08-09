Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой может быть изменена мера пресечения. Сегодня этот вопрос рассмотрит Драгомиловский суд.

Анна не хотела и не делала ничего противозаконного, ей ломают жизнь, — сказал отец заключенной Дмитрий Павликов.

На момент задержания Павликова была несовершеннолетней. Ее содержат в «Матросской тишине» по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе.