Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой может быть изменена мера пресечения
Фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой может быть изменена мера пресечения. Сегодня этот вопрос рассмотрит Драгомиловский суд.
Анна не хотела и не делала ничего противозаконного, ей ломают жизнь, — сказал отец заключенной Дмитрий Павликов.
На момент задержания Павликова была несовершеннолетней. Ее содержат в «Матросской тишине» по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе.
Комментарии1
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abuvgrobu 09 августа 2018 | 14:25
Как из себя рррэволючионэээрок корчить или ещё какую-нибудь херь творить - так они жрут, пьют, срут и пышут здоровьем, а как только за сраку ухватят, да к ответственности за паскудничанье призовут, так у них сразу солнца и витаминов начинает недоставать и острые проблемы со здоровьем тут же появляются..