Адвокат Олега Сенцова просит уполномоченного России при ЕСПЧ содействовать переводу осужденного в больницу в Крыму...

Адвокат Олега Сенцова Наташа Добрева просит уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина содействовать переводу осужденного из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму. Об этом она сказала в эфире «Эха».

Ранее ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения. Сенцов голодает с 14 мая, накануне его сестра рассказала о критическом ухудшении состояния голодающего, — напоминает «Интерфакс».

Сложно себе представить, чтобы режиссера Олега Сенцова перевели из места заключения в симферопольскую больницу, однако есть варианты, которые позволят обеспечить ему необходимые условия. Такое мнение «Эху» высказал глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

Федотов добавил, что СПЧ последовательно настаивает, что необходим обмен заключенным между Россией и Украиной.

Российские деятели культуры, в частности писатель Людмила Улицкая и режиссер Андрей Звягинцев, обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Они просят добиться доступа врачей международного «Красного креста» к Олегу Сенцову для независимого обследования. Об этом сообщает газета Монд. Сегодня Сенцов находится между жизнью и смертью, но ваше влияние и ваша верность принципам прав человека дает нам надежду, — говорится в письме.