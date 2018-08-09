Адвокат Олега Сенцова просит уполномоченного России при ЕСПЧ содействовать переводу осужденного в больницу в Крыму
Адвокат Олега Сенцова Наташа Добрева просит уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина содействовать переводу осужденного из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму. Об этом она сказала в эфире «Эха».
Ранее ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения. Сенцов голодает с 14 мая, накануне его сестра рассказала о критическом ухудшении состояния голодающего, — напоминает «Интерфакс».
Сложно себе представить, чтобы режиссера Олега Сенцова перевели из места заключения в симферопольскую больницу, однако есть варианты, которые позволят обеспечить ему необходимые условия. Такое мнение «Эху» высказал глава Совета по правам человека Михаил Федотов.
Федотов добавил, что СПЧ последовательно настаивает, что необходим обмен заключенным между Россией и Украиной.
Российские деятели культуры, в частности писатель Людмила Улицкая и режиссер Андрей Звягинцев, обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Они просят добиться доступа врачей международного «Красного креста» к Олегу Сенцову для независимого обследования. Об этом сообщает газета Монд. Сегодня Сенцов находится между жизнью и смертью, но ваше влияние и ваша верность принципам прав человека дает нам надежду, — говорится в письме.
Комментарии4
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tv_victim 09 августа 2018 | 14:12
"Если надо - все приму...
Ссылку, каторгу, тюрьму...
Но желательно в июле.
И, желательно, в Крыму".
Л. Филатов. "Про Федота- стрельца"....
patrikk_1 09 августа 2018 | 14:22
Адвокат Олега Сенцова просит уполномоченного России при ЕСПЧ содействовать переводу осужденного в больницу в Крыму...
Адвокат О.Сенцова Наташа Добрева попросила перевести Олега в Крым, ну, а если в Крым не получится, то хотя бы в камеру к каким-нибудь активным петухам.
minerr 09 августа 2018 | 14:32
В Крым? А почему так скромно, почему не на Мальдивы?
timwlad84 09 августа 2018 | 14:25
Господа,господин Сенцов сам выбрал свой путь противостояния с обществом.
Ну так на то и власть демократии где большого указывались рентгена вы ,что и как делать.
Иначе получится меьшество нацисты придут к власти.
Так ,что если сдохнет господин нацист Сенцову,ну так это выбор самого нациста сдохнуть за свои нацистких идеалы как и сказано в Библии на примере Каина и Иуды.
Потому и нацисты Украины и США сдохнут от своей злобы против всех загоняя сами себя в голодную смерть.
На поводу нацистов Украины и США никто не пойдет.
Здравый смысл большевикам которые создают бюджет сами правит миром.но дебил украинский нацист требующие для себя роскоши за счёт других.